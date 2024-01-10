Пообіцяли ще рік тому: Канада досі не відправила Україні ЗРК NASAMS, – ЗМІ

Рівно рік тому Канада оголосила про намір проспонсорувати постачання Україні ЗРК NASAMS, але зараз досі невідомо, коли комплекс стане на бойове чергування.

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Президент України Володимир Зеленський каже, що першочерговим завданням у 2024 році є посилення української ППО, але обіцяний Канадою зенітно-ракетний комплекс NASAMS досі не відправлений. Про це повідомляє телеканал CTVNews.

10 січня 2023 року Канада анонсувала постачання Україні ЗРК NASAMS, який оцінюють у 406 млн доларів США. Рік потому одна з компаній, яка мала б брати участь в контракті каже, що в них немає угоди з Канадою на постачання комплексу ППО.

Канадський план полягав в тому, щоб оплатити уряду США повну вартість зенітно-ракетного комплексу, а Штати укладуть угоду про продаж безпосередньо з Україною. Таким чином Оттава хотіла оминути отримання дозволу від уряду США на експорт комплексу. Такий дозвіл необхідний кожен раз, коли озброєння має американські технології.

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Заявляється, що Канада оплатила ЗРК NASAMS ще у березні 2023 року, але наразі все одно невідомо, коли вона потрапить в Україну. Ба більше, в Міноборони країни також не знають, коли комплекс надійде в Україну. Представник відомства заявив, що вони працюють зі Штатами, щоб визначити часові рамки.

Президент Володимир Зеленський 4 січня написав, що вся дипломатична команда працює з партнерами, щоб отримати додаткові системи ППО й боєприпаси. Після розмови з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо Володимир Зеленський повідомив, що вдячній країні за посилення ППО.

"Я вдячний прем’єр-міністру Трюдо за його готовність допомогти нам захистити українське небо, зокрема шляхом надання додаткових систем NASAMS і ракет", – написав Зеленський.

Проте невідомо, чи мав на увазі український президент обіцяний у 2023 році NASAMS, чи мова йде про інші системи.

Журналісти звернулись до виробника RTX та Kongsberg. Остання заявила, що не мають контракт на виробництво NASAMS Україна за кошти Канади. У листопаді 2022 року Міністерство оборони США дійсно підписало контракт з Raytheon на 1,2 мільярда доларів США на системи NASAMS, призначені для України. Очікувана дата завершення – листопад 2025 року. Але у Пентагоні не повідомили, чи це стосується системи, яку пообіцяла Канада.

Нагадаємо, 24 листопада Литва повідомила, що Україна вже отримала два ЗРК NASAMS.

9 січня у Повітряних силах пояснили, чи є проблеми в Україні із зенітними ракетами Patriot.