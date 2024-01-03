"Ніколи не бачили такого попиту": Захід вишикувався в чергу за зброєю на роки вперед, – WSJ

Для виготовлення одного ЗРК NASAMS потрібно два роки, але проблема полягає в тому, що до виробництва залучено понад 1000 компаній, а цієї тисячі компанії ще тисячі субпідрядників. Сучасна логістика надзвичайно ускладнена.

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Поки в Україні палає повномасштабна війна низка країн Заходу вишукалася в чергу за ракетами за ЗРК через потенційні загрози з боку Китаю та РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Норвезька компанія KONSBERG виробляє ЗРК NASAMS, які захищають Білий дім, а також Україну. Коли його вперше розгорнули в Україні, він демонстрував 100% ефективність. Нині замовлення для виробника розписані на роки вперед через бажання багатьох країн придбати засоби ППО для себе. На виробництво одного ЗРК потрібно два роки.

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"Я ніколи не бачив такого великого попиту", — заявив Ейрік Лі, президент оборонного підрозділу Kongsberg.

Війна в Україні показала недоліки Заходу у швидкості виробництва великої кількості зброї в умовах повномасштабних бойових дій. Особливо гостро стоїть ситуація з зенітними ракетами та комплексами до них. Норвезький виробник перейшов на 24-годинний семиденний робочий день та залучає працівників навіть на свята, коли раніше ці дні використовували для обслуговування потужностей. Але і цього недостатньо.

Як працює ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

Одна з проблем полягає в тому, що сучасна зброя надзвичайно складна й складається з тисяч елементів. Більшу частину Kongsberg не виробляє. Ланцюжок постачань складається з понад 1000 компаній на двох континентах. Зокрема RTX постачає радіолокаційні станції та ракети для NASAMS.

AIM-120 AMRAAM протиракета для ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

"Нам постачають компанії з власними ланцюгами постачання, які, своєю чергою, мають свої ланцюги постачання, які мають свої ланцюги постачання, аж до самої шахти, де видобуваються основні ресурси", — пояснює Лі.

А окрім цього в оборонній сфері існує дефіцит робочої сили зі спеціальними навичками. На думку деяких аналітиків, Захід стикнувся з такими обмеженнями, ймовірно, вперше з часів Корейської війни. Зараз 10 найбільших західних оборонних компаній мають замовлень на понад 730 млрд доларів, що на 57% більше, ніж на кінець 2017 року.

Кількість замовлень у порівнянні з 2017, 2021 та 2023 роками Фото: WSJ

Проблеми з виробництвом має й компанія RTX. Їм треба 4 роки, щоб подвоїти виробництво ракет Javelin та Stinger — це вдвічі більше, ніж спершу очікувалось. Причина тому дефіцит твердотільних ракетних двигунів і це дуже поширена проблема для галузі.

"Ми не маємо такої можливості", — сказав представник Пентагону Майкл Ваккаро, коли спробував відстежити, чи можна обійти вузькі місця в ланцюжку постачання.

Нагадаємо, 1 січня президент Зеленський подякував Канаді за нові ЗРК NASAMS та ракети до них.

20 листопада ЗМІ назвали, які системи ППО захищають Київ від ракетних ударів окупантів.