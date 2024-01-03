"Никогда не видели такого спроса": Запад выстроился в очередь за оружием на годы вперед, — WSJ

Для изготовления одного ЗРК NASAMS нужно два года, но проблема заключается в том, что к производству привлечено более 1000 компаний, а у этой тысячи компании еще тысячи субподрядчиков. Современная логистика чрезвычайно сложная.

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Пока в Украине пылает полномасштабная война ряд стран Запада выстроились в очередь за ракетами за ЗРК из-за потенциальных угроз со стороны Китая и РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Норвежская компания KONSBERG производит ЗРК NASAMS, которые защищают Белый дом, а также Украину. Когда его впервые развернули в Украине, он демонстрировал 100% эффективность. Сейчас заказы для производителя расписаны на годы вперед из-за желания многих стран приобрести средства ПВО для себя. На производство одного ЗРК требуется два года.

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"Я никогда не видел такого большого спроса", — заявил Эйрик Ли, президент оборонного подразделения Kongsberg.

Война в Украине показала недостатки Запада в скорости производства большого количества оружия в условиях полномасштабных боевых действий. Особенно остро стоит ситуация с зенитными ракетами и комплексами к ним. Норвежский производитель перешел на 24-часовой семидневный рабочий день и привлекает работников даже на праздники, когда раньше эти дни использовали для обслуживания мощностей. Но и этого недостаточно.

Как работает ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

Одна из проблем заключается в том, что современное оружие чрезвычайно сложное и состоит из тысяч элементов. Большую часть Kongsberg не производит. Цепочка поставок состоит из более 1000 компаний на двух континентах. В частности RTX поставляет радиолокационные станции и ракеты для NASAMS.

AIM-120 AMRAAM противоракета для ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

"Нам поставляют компании с собственными цепочками поставок, которые, в свою очередь, имеют свои цепочки поставок, которые имеют свои цепочки поставок, вплоть до самой шахты, где добываются основные ресурсы", — объясняет Ли.

А кроме этого в оборонной сфере существует дефицит рабочей силы со специальными навыками. По мнению некоторых аналитиков, Запад столкнулся с такими ограничениями, вероятно, впервые со времен Корейской войны. Сейчас 10 крупнейших западных оборонных компаний имеют заказов на более 730 млрд долларов, что на 57% больше, чем на конец 2017 года.

Количество заказов по сравнению с 2017, 2021 и 2023 годами Фото: WSJ

Проблемы с производством имеет и компания RTX. Им надо 4 года, чтобы удвоить производство ракет Javelin и Stinger — это вдвое больше, чем сначала ожидалось. Причина тому дефицит твердотельных ракетных двигателей и это очень распространенная проблема для отрасли.

"Мы не имеем такой возможности", — сказал представитель Пентагона Майкл Ваккаро, когда попытался отследить, можно ли обойти узкие места в цепочке поставок.

Напомним, 1 января президент Зеленский поблагодарил Канаду за новые ЗРК NASAMS и ракеты к ним.

20 ноября СМИ назвали, какие системы ПВО защищают Киев от ракетных ударов оккупантов.