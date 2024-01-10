Пообещали еще год назад: Канада до сих пор не отправила Украине ЗРК NASAMS, — СМИ

Ровно год назад Канада объявила о намерении проспонсировать поставки Украине ЗРК NASAMS, но сейчас до сих пор неизвестно, когда комплекс станет на боевое дежурство.

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Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что первоочередной задачей в 2024 году является усиление украинской ПВО, но обещанный Канадой зенитно-ракетный комплекс NASAMS до сих пор не отправлен. Об этом сообщает телеканал CTVNews.

10 января 2023 года Канада анонсировала поставки Украине ЗРК NASAMS, который оценивается в 406 млн долларов США. Год спустя одна из компаний, которая должна была бы участвовать в контракте говорит, что у них нет соглашения с Канадой на поставку комплекса ПВО.

Канадский план заключался в том, чтобы оплатить правительству США полную стоимость зенитно-ракетного комплекса, а Штаты заключат соглашение о продаже непосредственно с Украиной. Таким образом Оттава хотела обойти необходимость получения разрешения от правительства США на экспорт комплекса. Такое разрешение необходимо каждый раз, когда вооружение имеет американские технологии.

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Заявляется, что Канада оплатила ЗРК NASAMS еще в марте 2023 года, но пока все равно неизвестно, когда он попадет в Украину. Более того, в Минобороны страны также не знают, когда комплекс поступит в Украину. Представитель ведомства заявил, что они работают со Штатами, чтобы определить временные рамки.

Президент Владимир Зеленский 4 января написал, что вся дипломатическая команда работает с партнерами, чтобы получить дополнительные системы ПВО и боеприпасы. После разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Владимир Зеленский сообщил, что благодарен стране за усиление ПВО.

"Я благодарен премьер-министру Трюдо за его готовность помочь нам защитить украинское небо, в частности путем предоставления дополнительных систем NASAMS и ракет", — написал Зеленский.

Однако неизвестно, имел ли в виду украинский президент обещанный в 2023 году NASAMS, или речь идет о других системах.

Журналисты обратились к производителю RTX и Kongsberg. Последняя заявила, что не имеет контракта на производство NASAMS Украина за счет Канады. В ноябре 2022 года Министерство обороны США действительно подписало контракт с Raytheon на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины. Ожидаемая дата завершения — ноябрь 2025 года. Но в Пентагоне не сообщили, касается ли это системы, которую пообещала Канада.

Напомним, 24 ноября Литва сообщила, что Украина уже получила два ЗРК NASAMS.

9 января в Воздушных силах объяснили, есть ли проблемы в Украине с зенитными ракетами Patriot.