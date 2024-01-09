Дефицит ракет для ЗРК Patriot: в ВСУ объяснили, есть ли проблемы у сил ПВО (видео)

В командовании отмечают, что Украина не выпускает ракет для западных и старых советских систем ПВО. Поэтому дефицит этих ракет действительно возможен.

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Силы ПВО противодействуют воздушным атакам РФ, начиная с 2014 года, при этом использовали старые советские комплексы. После полномасштабного вторжения Украина получила современные комплексы — ЗРК Patriot, которые активно сбивали цели во время ударов 29 декабря 2023 года, а также 2, 5 и 8 января. Поэтому ВСУ постоянно нуждаются в ракетах для Patriot, о возможном дефиците которых сообщили в Пентагоне. О текущих возможностях системы ПВО Украины рассказали на портале "Liga.net".

На портале привели ответ спикера Воздушных сил Юрия Игната относительно нехватки ракет для ЗРК Patriot, которая может появиться из-за прекращения поставок из США. По словам офицера, при отражении ракетно-дронных атак РФ активно применяют западные системы ПВО. Следовательно, расходуют имеющиеся ракеты в соответствии с определенными нормативами поставок.

"В соответствии с расходами происходит нормированная поставка боеприпасов к тем или иным системам ПВО", — привели журналисты слова Игната.

Представитель ВС ВСУ признал, что дефицит ракет для Patriot действительно есть, однако он не смог подтвердить заявления из Пентагона, что их в дальнейшем будут поставлять меньше. Также отметил, что украинские войска получили большое количество западного оружия, поэтому, соответственно, постоянно есть потребность в комплектующих и боезапасе.

Отметим, в эфире портале NV Игнат дополнительно пояснил, что Украина начала тратить зенитные ракеты для сбивания воздушных целей еще в 2014 году — в первые годы гибридного вторжения РФ. Например, против воздушных целей использовали ЗРК "Бук". Поэтому сейчас есть потребность в ракетах для комплексов ПВО и советских, и западных.

"Мы не изготавливаем ракеты советского образца и не изготавливаем западные ракеты — мы получаем их от наших партнеров. Интенсивность воздушных боев 29 числа, второго [января — ред.] и даже сегодня ночью говорит о том, что мы их используем. Нужно подчеркивать, что нам нужно больше средств для защиты, поскольку Россия наращивает атакующие действия", — сказал офицер.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, 29 декабря 2023 года состоялась массированная воздушная атака РФ на Украину: враг использовал суммарно 158 ракет различных типов и дронов. Взрывы прогремели в крупных городах — в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других. В столице в Соломенском районе в результате попадания в промышленный склад погибло более 30 человек, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В ночь с 30 декабря на 1 января россияне запустили почти сотню дронов-камикадзе Shahed-136 — подавляющее большинство устройств были сбиты силами ПВО. 2 и 8 января 2024 года состоялись следующие воздушные атаки: во время первой ВС РФ запустили более 70 ракет, во время второй — более 40 ракет, из них 24 — ракеты Х-101. В результате удара 8 января погибли четверо гражданских — в Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Напоминаем, 9 января стало известно, что россияне "потеряли" одну из ракет Х-101, которыми 8 января били по Украине. Местные власти называют ракету "НЛО" и предлагает обратиться за объяснениями в Минобороны РФ.