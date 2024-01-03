Массированная ракетная атака ВС РФ 29 декабря: в Киеве погибло 30 человек, — ГСЧС (фото)

В результате массированного обстрела 29 декабря взрывы раздавались в 18 населенных пунктах в десяти областях. Всего пострадало 170 человек, погибло — 53, рассказали спасатели.

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В среду 3 декабря завершились аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе Киева после массированной атаки 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

"За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 м куб. разрушенных строительных конструкций. В Киеве погибло 30 человек, из них 1 человек умер в больнице", — говорится в сообщении.

Последствия массированной атаки по Украине 29 декабря

В ГСЧС отметили, что в результате вражеского обстрела было поражено 18 населенных пунктов в десяти областях. Пострадало 170 человек, 53 — погибли. Кроме этого, удалось спасти 22 граждан.

"На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники", — добавили в ГСЧС.

Массированные удары ВС РФ по Украине 29 декабря: что известно

29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и в Киеве. Президент Владимир Зеленский заявил, что враг выпустил почти 160 дронов и ракет. Всего было выпущено 36 дронов типа Shahed-136/131, 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 крылатых ракет Х-22/Х-32, 14 баллистических ракет С-300/С-400/"Искандер-М", 5 аэробаллистических ракет "Кинжал", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну ракету Х-59.

Напомним, 1 января в Киеве объявили день траура из-за массированной ракетной атаки 29 декабря. По словам мэра столицы Виталия Кличко, атака врага стала крупнейшей по количеству жертв среди мирного населения. В частности, в Киеве повреждения были зафиксированы в Подольском, Святошинском, Шевченковском и Дарницком районах. Также разрушениям подверглась станция метро "Лукьяновская".