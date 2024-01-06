В США предупредили, что скоро перестанут поставлять Украине ракеты для Patriot, — NYT

Издание отмечает, что американские системы, предназначенные для перехвата баллистических ракет, сыграли ключевую роль в битве за украинское небо.

Related video

Американские системы ПВО, предоставленные Украине, сыграли решающую роль в защите от российских атак. Несмотря на это, Вашингтон предупредил о невозможности длительного обеспечения этих систем. Об этом в субботу, 6 января, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников Вашингтона.

В декабре прошлого года Россия выпустила более 120 ракет по украинским городам, что привело к гибели не менее 44 человек, включая 30 в Киеве.

Украинские силы заявили об успешном перехвате 87 из 90 беспилотников, направленных на цели по всей стране. В последующие дни по Киеву и другим городам было выпущено не менее 99 ракет и 35 беспилотников, приведя к гибели пятерых и ранению десятков людей.

Важно

"Кинжалы" искали ЗРК Patriot: почему Киев стал главной целью первого ракетного удара РФ в 2024 году

За последние пять дней ООН зафиксировала 90 случаев гибели мирных жителей и 421 случай ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила более 500 ракет и беспилотников по территории страны. Генерал Валерий Залужный, верховный главнокомандующий Украины, подчеркнул, что враг не намерен останавливаться, и стране требуется больше систем и боеприпасов.

Однако Белый дом и Пентагон предупреждают, что США скоро не смогут обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, стоимость которых составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

"С начала войны в феврале 2022 года Россия направила на украинские города и поселки более 3800 беспилотников и 7400 ракет. В то же время Украина стала полигоном для испытаний целого ряда систем ПВО, утверждают украинские военные", — пишет NYT.

Указанные журналистами системы варьируются от "Стингеров" до сложных систем, способных поражать цели на расстоянии до 60 миль (96,5 км). Существует также система NASAMS, созданная совместно США и Норвегией. Из всех этих систем только Patriot предназначены для борьбы с баллистическими ракетами.

"Только "Пэтриоты" предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, и с того момента, как первая батарея Patriot вышла на боевой простор, она изменила ход битвы за небо", — пишет издание.

Не только США поставляют ракеты Patriot

14 декабря стало известно, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, который включал уже вторую систему ПВО Patriot от немцев, а также ракеты к ней. Кроме того ФРГ передала Украине 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии.

Япония и США нашли возможность поставить Украине больше ракет Patriot

22 декабря сообщалось, что Япония согласилась предоставить США ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot. В свою очередь, Штаты передадут свои ракеты Украине для защиты от новой волны российских ракетных атак.

Напомним, 5 января британское издание The Telegraph писало, что работа ЗРК Patriot в Украине развеяла миф об эффективности российских аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал".