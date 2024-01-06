У США попередили, що скоро перестануть постачати Україні ракети для Patriot, — NYT

Видання зазначає, що американські системи, призначені для перехоплення балістичних ракет, зіграли ключову роль у битві за українське небо.

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Американські системи ППО, надані Україні, зіграли вирішальну роль у захисті від російських атак. Попри це, Вашингтон попередив про неможливість тривалого забезпечення цих систем. Про це в суботу, 6 січня, пише американська газета The New York Times з посиланням на посадовців Вашингтону.

У грудні минулого року Росія випустила понад 120 ракет по українських містах, що призвело до загибелі щонайменше 44 осіб, включно з 30 у Києві.

Українські сили заявили про успішне перехоплення 87 із 90 безпілотників, спрямованих на цілі по всій країні. У наступні дні по Києву та інших містах було випущено щонайменше 99 ракет і 35 безпілотників, що призвело до загибелі п'ятьох і поранення десятків людей.

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За останні п'ять днів ООН зафіксувала 90 випадків загибелі мирних жителів і 421 випадок поранення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила понад 500 ракет і безпілотників по території країни. Генерал Валерій Залужний, верховний головнокомандувач України, підкреслив, що ворог не має наміру зупинятися, і країні потрібно більше систем і боєприпасів.

Однак Білий дім і Пентагон попереджають, що США скоро не зможуть забезпечувати українські батареї Patriot ракетами-перехоплювачами, вартість яких становить від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку.

"Від початку війни в лютому 2022 року Росія направила на українські міста і селища понад 3800 безпілотників і 7400 ракет. Водночас Україна стала полігоном для випробувань цілої низки систем ППО, стверджують українські військові", — пише NYT.

Зазначені журналістами системи варіюються від "Стінгерів" до складних систем, здатних вражати цілі на відстані до 60 миль (96,5 км). Існує також система NASAMS, створена спільно США і Норвегією. З усіх цих систем тільки Patriot призначені для боротьби з балістичними ракетами.

"Тільки "Петріоти" призначені для боротьби з балістичними ракетами, і відтоді, як перша батарея Patriot вийшла на бойовий простір, вона змінила хід битви за небо", — пише видання.

Не тільки США постачають ракети Patriot

14 грудня стало відомо, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включав уже другу систему ППО Patriot від німців, а також ракети до неї. Крім того, ФРН передала Україні 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії.

Японія і США знайшли можливість поставити Україні більше ракет Patriot

22 грудня повідомлялося, що Японія погодилася надати США ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot. У свою чергу, Штати передадуть свої ракети Україні для захисту від нової хвилі російських ракетних атак.

Нагадаємо, 5 січня британське видання The Telegraph писало, що робота ЗРК Patriot в Україні розвіяла міф про ефективність російських аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".