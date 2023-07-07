Нова система РЕБ та електроніка: Путін наказав посилити ядерні бомбардувальники Ту-160

Хоча цьому літаку майже 40 років, ядерний ракетоносець може бути серйозною загрозою для будь-якої армії світу.

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Міністерство оборони Росії та Об'єднана авіабудівна корпорація за наказом президента РФ Володимира Путіна почали випробування модернізованого міжконтинентального бомбардувальника Ту-160М, повідомляє ТАСС. За даними російського агентства, стратегічний ракетоносець оснастять "найсучаснішою зброєю, комплексом РЕБ і передовою електронікою".

На модернізацію цього літака, який був прийнятий на службу ще 1987 року, у Росії пішло понад п'ять років. За цей час конструктори та інженери повністю оцифрували всю радянську документацію, відновили складну технологію вакуумного варіння титану, відновили виробництво основних агрегатів бомбардувальника. Для його модернізації акумулювали зусилля безлічі підприємств, що входять до структури "Ростех".

Загалом СРСР, а потім і Росія, встигли випустити 35 цих міжконтинентальних бомбардувальників, які були відповіддю на американський B-2. Наразі в експлуатації у РФ перебуває близько 15 з них і перші три в модернізованому стані вже проходять випробування.

Ту-160 — вважається найбільшим і найпотужнішим повітряним ракетоносцем у світі зі змінною геометрією крила. Він може подолати відстань близько 15 тисяч км, причому понад 10 тисяч у надзвуковому режимі на швидкості понад 2 000 км/год.

У своїх відсіках бомбардувальник здатний нести 12 великих ракет Х-55 СМ або 24 ракети Х-15С для ураження цілей на меншій дальності. Загалом, Ту-160 може взяти на борт близько 40 тонн боєприпасів.

Наразі цю "спадщину СРСР" хочуть модернізувати сучасними крилатими ракетами Х-555 і Х-101 збільшеної дальності польоту, які здатні вражати цілі будь-якого класу. Крім цього, літак небезпечний тим, що в нього можна завантажити касетні бомби, морські міни і навіть ядерні боєголовки.

Вартість виробництва кожного такого бомбардувальника оцінюють у $250 млн. Ще близько $180 млн потрібно витратити на модернізацію кожного радянського бомбардувальника Ту-160.

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