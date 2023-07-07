Новая система РЭБ и электроника: Путин приказал усилить ядерные бомбардировщики Ту-160

Хотя этому самолету почти 40 лет, ядерный ракетоносец может быть серьезной угрозой для любой армии мира.

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Министерство обороны России и Объединенная авиастроительная корпорация по приказу президента РФ Владимира Путина начали испытания модернизированного межконтинентального бомбардировщика Ту-160М, сообщает ТАСС. По данным российского агентства, стратегический ракетоносец оснастят "самым современным оружием, комплексом РЭБ и передовой электроникой".

На модернизацию этого самолета, который был принят на службу еще в 1987 году, у России ушло более пяти лет. За это время конструкторы и инженеры полностью оцифровали всю советскую документацию, восстановили сложную технологию вакуумной варки титана, возобновили производство основных агрегатов бомбардировщика. Для его модернизации аккумулировали усилия множества предприятий, входящих в структуру "Ростех".

Всего СССР, а затем и Россия, успели выпустить 35 этих межконтинентальных бомбардировщиков, которые являлись ответом на американский B-2. На данный момент в эксплуатации у РФ находится около 15 из них и первые три в модернизированном состоянии уже проходят испытания.

Ту-160 – считается самым большим и мощным воздушным ракетоносцем в мире с изменяемой геометрией крыла. Он может преодолеть расстояние около 15 тысяч км, причем более 10 тысяч в сверхзвуковом режиме на скорости более 2 000 км/ч.

В своих отсеках бомбардировщик способен нести 12 крупных ракет Х-55 СМ или 24 ракеты Х-15С для поражения целей на меньшей дальности. В целом, Ту-160 может взять на борт около 40 тонн боеприпасов.

В данный момент, это "наследие СССР" хотят модернизировать современными крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 увеличенной дальности полета, которые способны поражать цели любого класса. Кроме этого, самолет опасен тем, что в него можно загрузить кассетные бомбы, морские мины и даже ядерные боеголовки.

Стоимость производства каждого такого бомбардировщика оценивается в $250 млн. Еще около $180 млн нужно потратить на модернизацию каждого советского бомбардировщика Ту-160.

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