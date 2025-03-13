На авиабазе "Оленья" РФ сосредоточила большое количество самолетов: что задумала Москва (фото)

Есть вероятность, отметили западные аналитики, что Россия готовится к массированным ударам по Украине. Также не исключено, что активность связана с плановым техническим обслуживанием машин.

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Россия сосредоточила 45 единиц военных самолетов на авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове вблизи границ НАТО, что является самым крупным развертыванием на этой базе с начала конфликта в Украине. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сделанные 12 марта и опубликованные в соцсетях.

Согласно обнародованным снимкам на авиабазе находятся:

10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

35 дальних бомбардировщиков Ту-22М3;

5 военно-транспортных самолетов Ан-12;

3 учебных Ту-134УБЛ;

4 вертолета Ми-8.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе "Оленья" Самолеты ВКС РФ на авиабазе "Оленья" Самолеты ВКС РФ на авиабазе "Оленья" Самолеты ВКС РФ на авиабазе "Оленья"

Комментируя данную активность западные обозреватели отметили, что база расположена в 90 км южнее Мурманска и исторически использовалась для стратегической авиации России. С взлетно-посадочной полосой длиной 3500 метров она подходит для тяжелых самолетов, в том числе Ту-95МС и Ту-22М3, несущих крылатые ракеты Х-101 и Х-55 с дальностью свыше 2500 км.

После 2022 года "Оленья" активно применяется для атак на Украину. Бомбардировщики стартуют с базы, летят к Каспийскому морю и оттуда запускают ракеты по целям. При этом Удаленность базы (около 1800 км от границы с Украиной) частично защищает ее от ударов ВСУ.

Возможные причины развертывания

Выясняя причины такой активности россиян, эксперты разошлись во мнениях. Например, бывший директор британского института RUSI Майкл Кларк считает, что Россия консолидирует силы перед весенним наступлением, а увеличение числа Ту-22М3 может свидетельствовать о подготовке массированных ударов по Украине.

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В свою очередь профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зыск предположила, что концентрация такого количества самолетов обусловлена необходимостью технического обслуживания машин или передислокацией.

Она подчеркнула, что расположение базы всего в 150 километрах от Финляндии, которая является членом НАТО с 2023 года, и в 200 километрах от Норвегии затрудняет любые агрессивные намерения, поскольку Россия будет опасаться вызвать ответную реакцию со стороны Альянса.

Дело в том, что любая активность на авиабазе тут же отслеживается разведкой НАТО, что уменьшит элемент неожиданности и потенциально удержит Россию от использования базы для чего-либо помимо ее нынешней роли в войне против Украине.

Обозреватели в свою очередь добавили, что в Пентагоне пока не стали комментировать ситуацию, но подчеркнули, что продолжают мониторинг российской военной активности. В то же время не исключено, что Россия демонстрирует силу и проверяет реакцию Запада, одновременно готовясь к возможной эскалации, хотя точные намерения Москвы остаются неясными.

Напомним, в ночь на 11 марта Украина совершила масштабную атаку беспилотников по объектам на территории РФ. Российская сторона заявила, что в общей сложности удар был нанесен более 300 БПЛА.

В связи с этим в Госдуме РФ призвали нанести ответный удар по украинской территории, используя ракетный комплекс "Орешник".