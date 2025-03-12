Украинский аналог "Шахеда: чем атаковали ВСУ во время массированного удара БПЛА по РФ

Новый дрон внешне похож на иранскую модель, однако имеет ряд конструктивных отличий. Предполагается, что украинский БПЛА имеет лучшую маневренность и управляемость.

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В ночь с 10 на 11 марта 2025 года силы обороны Украины осуществили беспрецедентную по масштабу атаку по территории РФ, применяя дальнобойные дроны-камикадзе. Согласно российским источникам, было зафиксировано уничтожение 337 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Но ключевой особенностью данной атаки стало появление нового украинского ударного дрона, пишут обозреватели Defense Express.

На видеозаписях, сделанных в ходе атаки, зафиксировано уничтожение БПЛА, конструктивно напоминающего иранские "Шахеды". Предполагается, что для его ликвидации был задействован российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Примечательно, что использование нового дрона совпало по времени с официальной демонстрацией украинского ударного беспилотника UAS SETH. Однако эксперты отметили, что это аппарат лишь внешне напоминает "Шахед", тогда как его тактика применения ближе к российскому "Ланцету". Но новый БПЛА, использованный в ходе атаки на объекты в районе Москвы, схож с "Шахедом" не только визуально, но и по принципу боевого применения.

Новый укркаинский беспилотник внешне похож на "Шахед" Фото: Скрин видео

Новый беспилотник ВСУ

По предварительным оценкам, новый дрон обладает крупными габаритами, что потенциально позволяет ему нести боевую часть массой в несколько десятков килограммов. Причем если видеозапись действительно сделана вблизи Москвы, можно предположить, что его дальность полета составляет не менее 600 км.

Интересной особенностью данного БПЛА является черное окрашивание корпуса, что должно затруднить его обнаружение российскими мобильными огневыми группами.

Вместе с тем украинский дрон имеет и отличия в конструкции. В частности, на кадрах видно переднее горизонтальное оперение, отсутствующее у иранской модели. Такое аэродинамическое решение, вероятно, повышает маневренность и управляемость аппарата.

Еще одной деталью, привлекшей внимание экспертов, является конструктивный элемент в нижней части корпуса вблизи двигателя, напоминающий воздушный киль или антенну. Однако, скорее всего это приспособление для запуска дрона с катапульты.

Напомним, 12 бригада специального назначения Нацгвардии Украины получила первую партию ударных дронов UAS SETH. Беспилотники применили на поле боя и показали видео с результатами работы.