Український аналог "Шахеда: чим атакували ЗСУ під час масованого удару БПЛА по РФ

Новий дрон зовні схожий на іранську модель, проте має низку конструктивних відмінностей. Передбачається, що український БПЛА має кращу маневреність і керованість.

Related video

У ніч з 10 на 11 березня 2025 року сили оборони України здійснили безпрецедентну за масштабом атаку по території РФ, застосовуючи далекобійні дрони-камікадзе. Згідно з російськими джерелами, було зафіксовано знищення 337 безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Але ключовою особливістю цієї атаки стала поява нового українського ударного дрона, пишуть оглядачі Defense Express.

На відеозаписах, зроблених під час атаки, зафіксовано знищення БПЛА, що конструктивно нагадує іранські "Шахеди". Передбачається, що для його ліквідації було залучено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Примітно, що використання нового дрона збіглося за часом з офіційною демонстрацією українського ударного безпілотника UAS SETH. Однак експерти зазначили, що цей апарат лише зовні нагадує "Шахед", тоді як його тактика застосування ближча до російського "Ланцету". Але новий БПЛА, використаний під час атаки на об'єкти в районі Москви, схожий на "Шахед" не тільки візуально, а й за принципом бойового застосування.

Новий український безпілотник зовні схожий на "Шахед" Фото: Скрін відео

Новий безпілотник ЗСУ

За попередніми оцінками, новий дрон має великі габарити, що потенційно дозволяє йому нести бойову частину масою в кілька десятків кілограмів. Причому якщо відеозапис дійсно зроблено поблизу Москви, можна припустити, що його дальність польоту становить щонайменше 600 км.

Цікавою особливістю цього БПЛА є чорне забарвлення корпусу, що має ускладнити його виявлення російськими мобільними вогневими групами.

Водночас український дрон має і відмінності в конструкції. Зокрема, на кадрах видно переднє горизонтальне оперення, відсутнє в іранської моделі. Таке аеродинамічне рішення, ймовірно, підвищує маневреність і керованість апарата.

Ще однією деталлю, що привернула увагу експертів, є конструктивний елемент у нижній частині корпусу поблизу двигуна, що нагадує повітряний кіль або антену. Однак, найімовірніше, це пристосування для запуску дрона з катапульти.

Нагадаємо, 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії України отримала першу партію ударних дронів UAS SETH. Безпілотники застосували на полі бою і показали відео з результатами роботи.