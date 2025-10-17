РФ активизировалась на авиабазе "Энгельс-2", с которой взлетают Ту-95 и Ту-160: что изменилось (фото)

Российская Федерация строит новые площадки для самолетов на авиабазе "Энгельс-2", которая используется для Ту-95 и Ту-160 во время ударов по Украине. На спутниковых фото сначала заметили земляные работы, затем — участки, залитые бетоном.

Командование ВС РФ расширяет возможности стратегической авиации, которая базируется на "Энгельс-2", написал OSINT-аналитик с ником Avi Vector в соцсети X (Twitter). Строительные работы активизировались в октябре, а первые признаки, что что-то планируется, — весной 2025 года.

Сообщение OSINTера появилось 11 октября. Avi Vector опубликовал спутниковое фото российской авиабазы и обозначил области, в которых ведется строительство. Он заметил новые забетонированные площадки в южной части. По его словам, перед этим, 30 сентября, аналогичные работы провели на новых рулежных полосах. Перед этим россияне провели соответствующие земляные работы, которые заметили со спутника.

Авиабаза Энгельс-2 — бетонные площадки для Ту-95 и Ту-160 Фото: AviVector / X

Avi Vector пояснил, что ВС РФ получат 12 новых площадок для стоянки бомбардировщиков, которые рулежными полосами будут соединяться с остальной авиабазой. Другой OSINTер с ником StefanB2023 добавил, что планы по расширению авиабазы появились у россиян еще в 2016 году, после капитального ремонта. По его словам, работы начались в марте 2025 года: рулежные полосы соединят на условном "перекрестке", который он обозначил на спутниковом фото.

"Рулежные дорожки будут образовывать большой круг и соединяться с местами, обозначенными желтым цветом", — говорится в заметке StefanB2023.

Авиабаза Энгельс-2 — планы на обновление аэродрома для Ту-95 и Ту-160 Фото: X (Twitter)

Авиабаза Энгельс-2 — как используется для ударов по Украине

Отметим, "Энгельс-2" — российская авиабаза в Саратовской области РФ (в 700 км от Украины), с которой взлетают стратегические бомбардировщики для ракетных ударов по украинцам. Авиабаза предназначена для самолетов Ту-95 (могут запустить 6-8 ракет Х-101) и Ту-160 (около 12 Х-101). Указанные бомбардировщики участвовали, например, в массированном ударе 6 июня. Согласно данным портала Defense Express, взлетело пять Т-95 и два Ту-160. Семь самолетов суммарно выпустили 36 ракет, то есть они не имели полной загрузки (иначе было бы от 54 до 64 Х-101).

Другие авиабазы, которые используются для ударов по Украине, попала под удары дронов СБУ во время операции "Паутина". Ведомство опубликовало кадры налета беспилотников, которые взрывались от ударов о корпуса бомбардировщиков ВС РФ. После этого часть дорогостоящих самолетов, которые уже не строятся в РФ, отвели на базы на Дальнем Востоке, писали аналитики.

Напоминаем, 10 сентября состоялся очередной массированный ракетно-дроновой удар РФ по Украине: согласно данным Воздушных сил, летело 42 Х-101. Между тем после атаки 10 октября западные медиа обратили внимание на определенные проблемы со сбиванием "Кинжалов".