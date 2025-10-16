ВС РФ атаковали Украину рекордным количеством ракет "Искандер-М": ПВО не смогла сбить ни одну, — СМИ

В ночь на 16 октября Россия осуществила комбинированный ракетный удар, применив баллистические "Искандеры-М", аэробаллистические "Кинжалы" и крылатые "Искандеры-К". Воздушные силы Украины уточнили, что часть ракет без определения типа удалось подавить, а издание "The Insider" сообщило о рекордном применении баллистического вооружения.

Related video

Во время ночной атаки 16 октября Россия нанесла самый масштабный в 2025 году комбинированный удар по территории Украины. Как сообщило издание "The Insider" со ссылкой на данные Воздушных сил Украины, на этот раз было зафиксировано рекордное количество запущенных баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. Ни одну из них системам противовоздушной обороны не удалось перехватить.

По данным Воздушных сил, в целом враг выпустил 357 средств воздушного нападения, среди которых — 320 ударных беспилотников и 37 ракет различных типов. Из них 28 были баллистическими, а остальные — аэробаллистические и крылатые ракеты. Основными направлениями удара стали Полтавская и Харьковская области, где противник пытался поразить объекты энергетической инфраструктуры.

В составе ракетного обстрела зафиксировано:

26 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (запуски из оккупированного Крыма, Курской и Воронежской областей РФ);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из Рязанской области РФ);

2 крылатые ракеты "Искандер-К";

7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Силы ПВО уничтожили или подавили 288 воздушных целей, в основном ударные дроны Shahed и Гербера. При этом часть ракет, по данным Воздушных сил, была "подавлена без уточнения типа" — вероятно, речь идет о средствах поражения, которые потеряли навигацию или подверглись радиоэлектронному воздействию.

Несмотря на работу ПВО, 14 населенных пунктов подверглись прямым попаданиям, еще в двух случаях обломки сбитых аппаратов вызвали разрушения. Кроме того, 18 ракет потеряли локационное сопровождение, что делает невозможным подтверждение результатов их поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удары пришлись по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в Винницкой, Сумской и Полтавской областях. В Нежине (Черниговская область) повреждено здание почты, один человек получил ранения. На Харьковщине зафиксированы попадания по подразделению ГСЧС, есть пострадавшие.

Глава государства подчеркнул, что Россия применяет "двойной террор", повторно ударяя по местам, где работают спасатели и ремонтные бригады. Кроме того, противник использует дроны с кассетными боеприпасами, что повышает риск потерь среди гражданского населения.

Как ранее сообщало Financial Times, Россия модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал", которые теперь эффективнее уклоняются от систем противовоздушной обороны. Ракеты совершают резкие маневры или пикирование на завершающем участке траектории, затрудняя перехват даже для комплексов Patriot.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T Украины не успевают реагировать на маневры российских ракет "Искандер" и "Кинжалов", поскольку те несутся к земле с более высокой скоростью, чем раньше.

По данным FT, в августе украинской ПВО удавалось сбивать около 37% российских баллистических ракет, а в сентябре — только 6%. Эти выводы подтверждает доклад разведуправления Министерства обороны США, где говорится о "тактических усовершенствованиях" российских ракет, повышающих их устойчивость к перехвату.

Как сообщал Фокус, во время предыдущей массированной атаки, в ночь на 3 сентября, ВС РФ запустили по Украине 28 ракет "Искандер" различной модификации. В целом враг во время атаки применил 416 средств воздушного нападения, а целью россиян стали объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

Фокус также писал, что Россия начала использовать новую тактику, направленную против энергетики Украины.