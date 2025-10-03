Применили почти 30 "Искандеров": ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине

По данным командования, в ночь на 3 сентября ВС РФ запустили по Украине 28 ракет "Искандер" различной модификации. В целом враг во время атаки применил 416 средств воздушного нападения, а целью россиян стали объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, атака включала комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами.

"Противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования", — отметили в военном ведомстве.

В целом российские войска использовали 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 21 крылатую ракету "Искандер-К". Кроме того, противник применил 381 ударный БпЛА типа "Шахед" и "Гербера", а также управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Основной целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры.

"Основное направление удара — объекты критической инфраструктуры энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях", — сообщили в Воздушных Силах.

Пострадали также ряд других областей Украины. В Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях зафиксированы последствия воздушной атаки.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить значительную часть атакующих средств. По состоянию на 10:00 3 октября сбито или подавлено 320 воздушных целей.

"Противовоздушной обороной уничтожено 303 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", 12 крылатых ракет "Искандер-К" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69", — сообщили в военном ведомстве.

Сообщение Воздушных Сил

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 различных локациях. Падение обломков сбитых целей произошло на 6 дополнительных местах.

Напомним, что ракеты "Искандер" являются одними из самых опасных видов вооружения в арсенале российских войск. Эти ракеты способны преодолевать современные системы противовоздушной обороны и наносить точные удары по критической инфраструктуре.

Как писал Фокус, РФ бьет модифицированными "Искандерами". Впрочем, за этими модификациями следят в Соединенных Штатах Америки и улучшают работу зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые способны сбивать такие цели.

Фокус также сообщал, что ночью на 3 октября ВС РФ ударили ракетами и дронами по Полтавщине.