Застосували майже 30 "Іскандерів": ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні

За даними командування, в ніч проти 3 вересня ЗС РФ запустили по Україні 28 ракет "Іскандер" різної модифікації. Загалом ворог під час атаки застосував 416 засобів повітряного нападу, а ціллю росіян стали об'єкти критичної інфраструктури у Харківській та Полтавській областях.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, атака включала комбінований удар балістичними та крилатими ракетами.

"Противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування", — зазначили у військовому відомстві.

Загалом російські війська використали 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 21 крилату ракету "Іскандер-К". Крім того, противник застосував 381 ударний БпЛА типу "Шахед" та "Гербера", а також керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основною метою атаки стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Основний напрямок удару — об'єкти критичної інфраструктури енергетичного сектору у Харківській та Полтавській областях", — повідомили у Повітряних Силах.

Постраждали також низка інших областей України. У Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях зафіксовані наслідки повітряної атаки.

Силам протиповітряної оборони вдалось знищити значну частину атакуючих засобів. Станом на 10:00 3 жовтня збито або подавлено 320 повітряних цілей.

"Протиповітряною обороною знищено 303 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера", 12 крилатих ракет "Іскандер-К" та 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69", — повідомили у військовому відомстві.

Повідомлення Повітряних Сил

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 різних локаціях. Падіння уламків збитих цілей відбулось на 6 додаткових місцях.

Нагадаємо, що ракети "Іскандер" є одними з найнебезпечніших видів озброєння у арсеналі російських військ. Ці ракети здатні долати сучасні системи протиповітряної оборони та завдавати точних ударів по критичній інфраструктурі.

