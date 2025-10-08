Patriot промахивается, Кинжалы попадают: что произошло с системой противоракетной обороны Украины

Зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T Украины не успевают реагировать на маневры российских ракет "Искандер" и "Кинжалов", поскольку те несутся к земле с более высокой скоростью, чем раньше, пояснил аналитик. Чтобы решить эту проблему, следует сосредоточиться не только на ЗРК и зенитных ракетах, а на производстве баллистики в Российской Федерации.

Эффективность сбивания ракет ВС РФ с августа по сентябрь уменьшилась в шесть раз, хотя россияне начали запускать меньше баллистики, отметил ученый из университета Осло Фабиан Хоффманн на портале Hartpunkt. На проблему обратило внимание медиа The Finacila Times и озвучило возможную причину, к которой немецкий портал добавил еще две. При этом от последних "успешных" атак россиян пострадали, вероятно, четыре предприятия по производству дронов, представительство ЕС в Киеве и здание Кабмина.

Удары, которые начала пропускать система ПВО Украины, наносились баллистическими ракетами малой дальности 9М723 "Искандер" (наземные пусковые установки) и аэробаллистическими ракетами средней дальности Х-47М2 "Кинжал" (запускаются с самолетов). На портале уточнили, что такие средства поражения называют "квазибаллистическими", поскольку они действительно летят по баллистической траектории, но умеют маневрировать (поперечно, относительно земли) на последних мгновениях перед попаданием.

Аналитики озвучили три версии, почему ЗРК Patriot хуже сбивают ракеты ВС РФ.

Версию озвучило медиа The Financial Times. Речь шла о том, что россияне заметили более высокую эффективность у средств поражения, которые меняют траекторию на последних секундах полета. Из этих соображений внесли небольшие правки в программное обеспечение и ракеты начали сильнее маневрировать. Впрочем немецкие специалисты отметили, что зенитные ракеты PAC-2 и PAC-3 также умеют маневрировать, и добавили, что причина проблем может скрываться в крутой траектории условных "Кинжалов". В частности, если траектория круче, то больше вертикальная скорость и поэтому их просто не успевают перехватить, потому что "сокращается окно запуска во время последнего подхода ракеты к цели". В статье объяснили, что ВС РФ изменили тактику выбора целей для ракет. Ранее они стреляли по объектам, которые были важными для Украины и находились под защитой ПВО. Впрочем, теперь россияне решили стрелять по точкам, которые явно не защищаются западными системами ПВО — Patriot и SAMP/T. Поэтому от дорогостоящих средств поражения страдают прифронтовые и приграничные регионы, отметили на портале. На сегодня в наличии, ориентировочно, 7-8 подразделений Patriot, тогда как на общенациональное покрытие необходимо еще около 10. Последняя возможная причина — банальная нехватка ракет ПВО. Аналитики обратили внимание, что ранее Украина могла потратить 2-3 ракеты PAC3 для сбивания одной ракеты РФ. Зато теперь есть правило — одна российская ракет, одна — Patriot. Аналитики объяснили, что если иметь один перехватчик на цель, то вероятность успешного перехвата "естественно уменьшается". На портале привели пример случая, когда Украина применила две ракеты на сбивание российского средства поражения — видео, опубликованное зимой 2024 года.

На портале также рассказали, что нужно делать, чтобы решить проблемы с ПВО. В первую очередь отмечается, что производители систем противовоздушной обороны, компании Lockheed Martin и Raytheon, также не стоят на месте и улучшают свою продукцию. Впрочем, по оценкам аналитика, они вряд ли смогут доказать эффективность выше 60-70% и, учитывая это, сторона, которая защищается от удара, будет нести всегда большие потери. Единственный способ получить преимущество над РФ — это "усиление наступательных ракетных возможностей Украины". Речь идет о том, что Силы обороны должны получить возможности "атаковать цепь поставки баллистических ракет и производственные объекты в России".

