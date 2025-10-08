Patriot промахується, Кинджали влучають: що сталося з системою протиракетної оборони України

Зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T України не встигають реагувати на маневри російських ракет "Іскандер" та "Кинджалів", оскільки ті несуться до землі з вищою швидкістю, ніж раніше, пояснив аналітик. Щоб розв'язати цю проблему, слід зосередитись не лише на ЗРК та зенітних ракетах, а на виробництві балістики у Російській Федерації.

Ефективність збиття ракет ЗС РФ з серпня по вересень зменшилась у шість разів, хоч росіяни почали запускати менше балістики, зауважив науковець з університету Осло Фабіан Гоффманн на порталі Hartpunkt. На проблему звернуло увагу медіа The Finacila Times та озвучило можливу причину, до якої німецький портал додав ще дві. При цьому від останніх "успішних" атак росіян постраждали, ймовірно, чотири підприємства з виробництва дронів, представництво ЄС у Києві та будівля Кабміну.

Удари, які почала пропускати система ППО України, завдавалась балістичними ракетами малої дальності 9М723 "Іскандер" (наземні пускові установки) та аеробалістичними ракетами середньої дальності Х-47М2 "Кинджал" (запускаються з літаків). На порталі уточнили, що такі засоби ураження називають "квазібалістичними", оскільки вони дійсно летять по балістичній траєкторії, але уміють маневрувати (поперечно, відносно землі) на останніх митях перед влучанням.

Аналітики озвучили три версії, чому ЗРК Patriot гірше збивають ракети ЗС РФ.

Версію озвучило медіа The Financial Times. Ішлося про те, що росіяни помітили вищу ефективність у засобів ураження, які змінюють траєкторію на останніх секундах польоту. З цих міркувань внесли невеликі правки у програмне забезпечення і ракети почали сильніше маневрувати. Втім німецькі фахівці зауважили, що зенітні ракети PAC-2 та PAC-3 також уміють маневрувати, та додали, що причина проблем може ховатись у крутішій траєкторії умовних "Кинджалів". Зокрема, якщо траєкторія крутіша, то більша вертикальна швидкість і тому їх просто не встигають перехопити, бо "скорочується вікно запуску під час останнього підходу ракети до цілі". У статті пояснили, що ЗС РФ змінили тактику обрання цілей для ракет. Раніше вони стріляли по об'єктах, які були важливими для України перебували під захистом ППО. Втім, тепер росіяни вирішили стріляти по точках, які явно не захищаються західними системами ППО — Patriot та SAMP/T. Тому від дороговартісних засобів ураження потерпають прифронтові та прикордонні регіони, зауважили на порталі. На сьогодні у наявності, орієнтовно, 7-8 підрозділів Patriot, тоді як на загальнонаціональне покриття необхідно ще близько 10. Остання можлива причина — банальна нестача ракет ППО. Аналітики звернули увагу, що раніше Україна могла витратити 2-3 ракети PAC3 для збиття однієї ракети РФ. Натомість тепер є правило — одна російська ракет, одна — Patriot. Аналітики пояснили, що якщо мати один перехоплювач на ціль, то ймовірність успішного перехоплення "природно зменшується". На порталі навели приклад випадку, коли Україна застосувала два ракети на збиття російського засобу ураження — відео, опубліковане взимку 2024 року.

На порталі також розповіли, що потрібно робити, щоб розв'язати проблеми з ППО. Найперше зауважується, що виробники систем протиповітряної оборони, компанії Lockheed Martin та Raytheon, також не стоять на місці та покращують свою продукцію. Втім, за оцінками аналітика, вони навряд чи зможуть довести ефективність вище за 60-70% і, з огляду на це, сторона, яка захищається від удару, нестиме завжди більші втрати. Єдиний спосіб отримати перевагу над РФ — це "посилення наступальних ракетних можливостей України". Ідеться про те, що Сили оборони повинні отримати можливості "атакувати ланцюг постачання балістичних ракет та виробничі об'єкти в Росії".

ЗРК Patriot в Україні — деталі

