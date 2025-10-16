ЗС РФ атакували Україну рекордною кількістю ракет "Іскандер-М": ППО не змогла збити жодну, — ЗМІ

У ніч на 16 жовтня Росія здійснила комбінований ракетний удар, застосувавши балістичні "Іскандери-М", аеробалістичні "Кинджали" та крилаті "Іскандери-К". Повітряні сили України уточнили, що частину ракет без визначення типу вдалося подавити, а видання "The Insider" повідомило про рекордне застосування балістичного озброєння.

Related video

Під час нічної атаки 16 жовтня Росія завдала наймасштабнішого у 2025 році комбінованого удару по території України. Як повідомило видання "The Insider" із посиланням на дані Повітряних сил України, цього разу було зафіксовано рекордну кількість запущених балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23. Жодну з них системам протиповітряної оборони не вдалося перехопити.

За даними Повітряних сил, загалом ворог випустив 357 засобів повітряного нападу, серед яких — 320 ударних безпілотників і 37 ракет різних типів. З них 28 були балістичними, а решта — аеробалістичні та крилаті ракети. Основними напрямками удару стали Полтавська та Харківська області, де противник намагався уразити об’єкти енергетичної інфраструктури.

У складі ракетного обстрілу зафіксовано:

26 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (запуски з окупованого Криму, Курської та Воронезької областей РФ);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з Рязанської області РФ);

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Сили ППО знищили або подавили 288 повітряних цілей, переважно ударні дрони Shahed і Гербера. Водночас частину ракет, за даними Повітряних сил, було "подавлено без уточнення типу" — імовірно, йдеться про засоби ураження, які втратили навігацію або зазнали радіоелектронного впливу.

Попри роботу ППО, 14 населених пунктів зазнали прямих влучань, ще у двох випадках уламки збитих апаратів спричинили руйнування. Крім того, 18 ракет втратили локаційний супровід, що унеможливлює підтвердження результатів їхнього ураження.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що удари припали по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури у Вінницькій, Сумській і Полтавській областях. У Ніжині (Чернігівська область) пошкоджено будівлю пошти, одна людина отримала поранення. На Харківщині зафіксовані влучання по підрозділу ДСНС, є постраждалі.

Глава держави наголосив, що Росія застосовує "подвійний терор", повторно б’ючи по місцях, де працюють рятувальники та ремонтні бригади. Крім того, противник використовує дрони з касетними боєприпасами, що підвищує ризик втрат серед цивільного населення.

Як раніше повідомляло Financial Times, Росія модернізувала ракети "Іскандер-М" та "Кинджал", які тепер ефективніше ухиляються від систем протиповітряної оборони. Ракети здійснюють різкі маневри або пікірування на завершальній ділянці траєкторії, ускладнюючи перехоплення навіть для комплексів Patriot.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T України не встигають реагувати на маневри російських ракет "Іскандер" та "Кинджалів", оскільки ті несуться до землі з вищою швидкістю, ніж раніше.

За даними FT, у серпні українській ППО вдавалося збивати близько 37% російських балістичних ракет, а у вересні — лише 6%. Ці висновки підтверджує доповідь розвідуправління Міністерства оборони США, де йдеться про "тактичні удосконалення" російських ракет, що підвищують їхню стійкість до перехоплення.

Як повідомляв Фокус, під час попередньої масованої атаки, в ніч проти 3 вересня, ЗС РФ запустили по Україні 28 ракет "Іскандер" різної модифікації. Загалом ворог під час атаки застосував 416 засобів повітряного нападу, а ціллю росіян стали об'єкти критичної інфраструктури у Харківській та Полтавській областях.

Фокус також писав, що Росія почала використовувати нову тактику, направлену проти енергетики України.