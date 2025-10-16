Пролунали вибухи у низці областей: ЗС РФ масовано атакували Україну крилатими ракетами та балістикою

Під ранок 16 жовтня росіяни здійснили масовану атаку балістичним озброєнням, крилатими ракетами та "Шахедами" по Україні. Під ударом опинилися низка східних областей: вибухи пролунали на Дніпропетровщині, Полтавщині та Харківщині.

Також по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через виліт винищувача МіГ-31К, що є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". Фокус зібрав інформацію про ранкову атаку росіян.

Близько 05:20 години було оголошено тривогу по всій Україні. За даними моніторингових каналів, існувала загроза ударів аеробалістичними ракетами та балістикою з різних напрямків.

За інформацією Повітряних сил Україні, швидкісні цілі було зафіксовано у напрямку низки міст: Дніпра, Полтави та Кременчука.

Близько 05:35 години вибухи прогриміли у Кропивницькому та Харкові, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Також, за даними "Суспільного" з посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію, вибухи прогриміли в Ізюмі на Харківщині.

Також вибухи прогриміли у Полтаві та Харкові, інформувало "Суспільне".

За даними моніторингових каналів, вранці під масованим обстрілом опинилася енергетична інфраструктура у низці східних областей.

"Полтава, Кременчук під масованими комбінованими ударами аеро/балістикою, крилатими ракетами", — повідомили пабліки.

Офіційної інформації про наслідки атаки та підтвердження щодо ударів по енергетичних об'єктах на момент публікації не надходило.

Журналіст Андрій Смолій повідомив, що на Полтавщині та Харківщині внаслідок російської атаки здійнялися масштабні пожежі.

Також паралельно в областях було оголошено загрозу застосування російських БпЛА. За даними журналіста Андрія Смолія, на Харківщині та Полтавщині було зафіксовано загалом близько сотні дронів.

Близько 06:20 години по всій Україні було повторно оголошено масштабну повітряну тривогу: росіяни вдруге підняли у небо МіГ-31К, зазначили Повітряні сили.

На момент публікації повітряна тривога в областях триває через загрозу повторних ударів.

Нагадаємо, вдень 15 жовтня у Києві пролунав вибух: росіяни атакували столицю балістичною ракетою.

Також 15 жовтня нардеп Олексій Кучеренко в інтерв'ю каналу "Новини.Live" розповів, що росіяни під час масованої атаки на Київ у ніч 10 жовтня "вибили" з енергосистеми дві столичні ТЕЦ.