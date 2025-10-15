Після масованого удару ЗС РФ у Києві повністю зупинилися дві ТЕЦ, — нардеп (відео)

Росіяни під час масованої атаки на Київ у ніч 10 жовтня "вибили" з енергосистеми дві столичні ТЕЦ. За словами нардепа Олексія Кучеренка, це призвело до втрати 1 300 МВт потужності.

Related video

Аварійні відключення світла у Києві після комбінованого удару окупантів народний депутат від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко прокоментував в інтерв'ю каналу "Новини.Live". Він повідомив, що дефіцит потужностей в Україні спричинений в першу чергу руйнуваннями від російських обстрілів.

Нардеп Кучеренко розповів про наслідки обстрілу Києва 10 жовтня. На відео з 28:45.

"Тобто, умовно, якщо в п'ятницю після удару дві Київські ТЕЦ "відвалилися" на нуль, тобто нуль вони видають електрики — одна 800 МВт, інша 540 МВт, усього 1 300 МВт "відвалилися" з системи — зрозуміло, що дефіцит, а Київ і так дефіцитний по генерації, він не може жити без зовнішнього підживлення, йому власного не вистачає", — пояснив нардеп.

За його словами, 15 жовтня дефіцит електроенергії посилився через холодну погоду, відсутність сонця та опалення, оскільки населення вмикає обігрівачі, а також обмеження на імпорт.

"Там і ціна впливає, і технічні можливості аварійної підтримки, зараз прямо будемо просити аварійну підтримку. Ну, і те, що я казав, дефіцит генерації. В одне потужне місто, де ТЕЦ належить "Нафтогазу", так само сьогодні "прилетіло", і так само вона на нулі", — сказав парламентар.

Щодо опалення Олексій Кучеренко прогнозує, що початок опалювального сезону для населення буде "максимально відтерміновуватись".

Удар по Києву 10 жовтня: деталі

В ніч на 10 жовтня РФ атакувала Київ "Шахедами" і балістикою. Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила про масштабний удар по енергетиці та розповіла, що росіяни цілили по об'єктах генерації на Лівобережжі. Аварійні знеструмлення були введені в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях.

Київський міський голова Віталій Кличко попередив про нові удари росіян і закликав мешканців столиці робити запаси продуктів, води та медикаментів на випадок аварійних відключень світла.

Ввечері 14 жовтня в центрі Києва стався блекаут через перевантаження електромережі. Відключення світла фіксувалися в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах.

Ввечері 15 жовтня через попередні російські атаки були запроваджені аварійні відключення світла в усіх областях України, крім Донецької та частини Чернігівської.