После массированного удара ВС РФ в Киеве полностью остановились две ТЭЦ, — нардеп (видео)

Россияне во время массированной атаки на Киев в ночь 10 октября "выбили" из энергосистемы две столичные ТЭЦ. По словам нардепа Алексея Кучеренко, это привело к потере 1 300 МВт мощности.

Related video

Аварийные отключения света в Киеве после комбинированного удара оккупантов народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко прокомментировал в интервью каналу "Новини.Live". Он сообщил, что дефицит мощностей в Украине вызван в первую очередь разрушениями от российских обстрелов.

Нардеп Кучеренко рассказал о последствиях обстрела Киева 10 октября. На видео с 28:45.

"То есть, условно, если в пятницу после удара две Киевские ТЭЦ "отвалились" на ноль, то есть ноль они выдают электричества — одна 800 МВт, другая 540 МВт, всего 1 300 МВт "отвалились" из системы — понятно, что дефицит, а Киев и так дефицитный по генерации, он не может жить без внешней подпитки, ему собственного не хватает", — пояснил нардеп.

По его словам, 15 октября дефицит электроэнергии усилился из-за холодной погоды, отсутствия солнца и отопления, поскольку население включает обогреватели, а также ограничения на импорт.

"Там и цена влияет, и технические возможности аварийной поддержки, сейчас прямо будем просить аварийную поддержку. Ну, и то, что я говорил, дефицит генерации. В один мощный город, где ТЭЦ принадлежит "Нафтогазу", так же сегодня "прилетело", и так же она на нуле", — сказал парламентарий.

По отоплению Алексей Кучеренко прогнозирует, что начало отопительного сезона для населения будет "максимально откладываться".

Удар по Киеву 10 октября: детали

В ночь на 10 октября РФ атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой. Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила о масштабном ударе по энергетике и рассказала, что россияне целились по объектам генерации на Левобережье. Аварийные обесточивания были введены в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях.

Киевский городской голова Виталий Кличко предупредил о новых ударах россиян и призвал жителей столицы делать запасы продуктов, воды и медикаментов на случай аварийных отключений света.

Вечером 14 октября в центре Киева произошел блэкаут из-за перегрузки электросети. Отключения света фиксировались в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах.

Вечером 15 октября из-за предыдущих российских атак были введены аварийные отключения света во всех областях Украины, кроме Донецкой и части Черниговской.