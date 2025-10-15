"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света во всех областях Украины, кроме двух

Экстренные отключения света вечером 15 октября ввели во всех регионах Украины, кроме Донецкой и части Черниговской области. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

Об аварийных отключениях света в большинстве областей Украины сообщило Министерство энергетики. О том, что экстренные отключения света применены в трех регионах Украины по команде НЭК "Укрэнерго", также сообщила пресс-служба ДТЭК.

В министерстве объяснили, что экстренные отключения применены из-за сложной ситуации в объединенной энергетической системе, вызванной предыдущими российскими атаками на энергообъекты. Пресс-служба ведомства отметила, что во всех пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы, и призвала экономно потреблять электроэнергию тех, у кого она есть.

В "Укрэнерго" уточнили, что на Черниговщине действуют три очереди почасовых отключений.

Приложение "Киев Цифровой" показало пуш-уведомление об экстренных отключениях электроэнергии, однако из-за временного технического сбоя получить информацию об отсутствии электроэнергии на момент публикации новости было невозможно.

В приложении "Киев Цифровой" были технические работы во время экстренных отключений электроэнергии Фото: скриншот

Напомним, вечером 14 октября в центре Киева произошел блэкаут из-за перегрузки электросети, которая вызвала проблему на одном из энергообъектов. Без света остались Голосеевский, Печерский и Шевченковский районы.

Народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко в опубликованном 15 октября интервью оценил возможность полного блэкаута в Украине зимой.