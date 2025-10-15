"Укренерго" запровадило аварійні відключення світла в усіх областях України, крім двох

Екстрені відключення світла ввечері 15 жовтня запровадили в усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської області. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Про аварійні відключення світла в більшості областей України повідомило Міністерство енергетики. Про те, що екстрені відключення світла застосовані у трьох регіонах України за командою НЕК "Укренерго", також повідомила пресслужба ДТЕК.

В міністерстві пояснили, що екстрені відключення застосовані через складну ситуацію в об'єднаній енергетичній системі, спричинену попередніми російськими атаками на енергооб'єкти. Пресслужба відомства зазначила, що в усіх постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи, та закликала ощадливо споживати електроенергію тих, у кого вона є.

В "Укренерго" уточнили, що на Чернігівщині діють три черги погодинних відключень.

Застосунок "Київ Цифровий" показав пуш-повідомлення про екстрені відключення електроенергії, однак через тимчасовий технічний збій отримати інформацію про відсутність електроенергії на момент публікації новини було неможливо.

В застосунку "Київ Цифровий" були технічні роботи під час екстрених відключень електроенергії Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня в центрі Києва стався блекаут через перевантаження електромережі, яке спричинило проблему на одному з енергооб'єктів. Без світла лишилися Голосіївський, Печерський і Шевченківський райони.

Народний депутат від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в опублікованому 15 жовтня інтерв'ю оцінив можливість повного блекауту в Україні взимку.