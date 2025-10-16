Прозвучали взрывы в ряде областей: ВС РФ массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой

Под утро 16 октября россияне совершили массированную атаку баллистическим вооружением, крылатыми ракетами и "Шахедами" по Украине. Под ударом оказались ряд восточных областей: взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Также по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". Фокус собрал информацию об утренней атаке россиян.

Около 05:20 часов была объявлена тревога по всей Украине. По данным мониторинговых каналов, существовала угроза ударов аэробаллистическими ракетами и баллистикой с разных направлений.

По информации Воздушных сил Украины, скоростные цели были зафиксированы в направлении ряда городов: Днепра, Полтавы и Кременчуга.

Около 05:35 часов взрывы прогремели в Кропивницком и Харькове, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Также, по данным "Суспільного" со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию, взрывы прогремели в Изюме на Харьковщине.

Также взрывы прогремели в Полтаве и Харькове, информировало "Суспільне".

По данным мониторинговых каналов, утром под массированным обстрелом оказалась энергетическая инфраструктура в ряде восточных областей.

"Полтава, Кременчуг под массированными комбинированными ударами аэро/баллистикой, крылатыми ракетами", — сообщили паблики.

Официальной информации о последствиях атаки и подтверждения относительно ударов по энергетическим объектам на момент публикации не поступало.

Журналист Андрей Смолий сообщил, что на Полтавщине и Харьковщине в результате российской атаки поднялись масштабные пожары.

Также параллельно в областях была объявлена угроза применения российских БПЛА. По данным журналиста Андрея Смолия, на Харьковщине и Полтавщине было зафиксировано всего около сотни дронов.

Около 06:20 часов по всей Украине была повторно объявлена масштабная воздушная тревога: россияне во второй раз подняли в небо МиГ-31К, отметили Воздушные силы.

На момент публикации воздушная тревога в областях продолжается из-за угрозы повторных ударов.

Напомним, днем 15 октября в Киеве прогремел взрыв: россияне атаковали столицу баллистической ракетой.

Также 15 октября нардеп Алексей Кучеренко в интервью каналу "Новости.Live" рассказал, что россияне во время массированной атаки на Киев в ночь 10 октября "выбили" из энергосистемы две столичные ТЭЦ.