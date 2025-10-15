В Киеве прогремел взрыв: россияне атаковали столицу баллистикой, что известно

Россияне днем 15 октября атаковали Киев баллистической ракетой. Местные паблики сообщают о звуке взрыва в городе.

Related video

О скоростной цели курсом на Киев сообщали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 16:38. При этом мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал о движении крылатой ракеты из Черниговской области, а по состоянию на 16:42, по информации админов канала, цель больше не фиксировалась.

Новость дополняется...