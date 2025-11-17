ЗС РФ привезли 137 "загадкових" вантажівок на "Енгельс-2": яка активність Ту-95 та Ту-160 (фото)

Супутникові фото авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області Російської Федерації виявили групу вантажівок різного розміру. Крім того, 16 листопада зафіксували активне переміщення воєнної авіації ЗС РФ між аеродромами "Енгельс-2", "Оленья" та "Українка", свідчать дані моніторингового каналу.

Вантажівки вишикувались трьома рядами на злітній смузі, а за кілька десятків метрів неподалік стояв військово-транспортний літак Ан-12, розповіли на порталі "Мілітарний". Водночас на летовищі злітали та сідали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, активізувались Ан-12, а літаки Ту-160 стояли на місці. Водночас раніше на "Енгельс-2" помітили будівельні роботи — росіяни мали отримати приблизно десяток нових стоянок, а також нові злітні смуги для військової авіації.

На "Мілітарному" звернули увагу на супутникові фото, опубліковані у Telegram-каналі "Стратегічна авіація РФ". На одному з них — 137 вантажівок різного розміру на аеродромі "Оленья". У дописі зауважується, що не зрозуміла ціль появи такої кількості техніки на злітній смузі: їх зафіксували о 10:11 15 листопада. Ці вантажівки назвали "загадковими" та з "невідомим призначенням".

Авіація РФ — фото вантажівок на авіабазі "Енгельс-2", 15 листопада Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Крім тентованих вантажівок, на "Енгельс-2" супутник помітив наступні літаки ЗС РФ:

Ту-95МС — два бомбардувальники, потенційних носії 6-8-16 ракет Х-101;

Ту-160 — два літаки, носії 12 ракет Х-101;

Ан-12 — вантажний літак, здатний перевезти 20 тонн вантажу;

Мі-8 — п'ять вертольотів.

Авіація РФ — фото Ту-95МС на авіабазі "Енгельс-2", 15 листопада Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Авіація РФ — фото Ту-160 на авіабазі "Енгельс-2", 15 листопада Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

У наступних дописах у Telegram-каналі розповіли про переміщення російської авіації між трьох базами, яке відбулось протягом 16-17 листопада. Бомбардувальники переміщувались з "Енгельс-2" під Саратовом на "Оленья" під Мурманськом (туди і назад), а також між "Оленья" та "Українка" (Далекий Схід). Після усіх переміщень можна орієнтовно підрахувати, що на саратовській базі залишились два Ту-95МС (сумарно від восьми ракет Х-101), а на мурманській — шість (сумарно від 48 ракет Х-101). Крім того, на базі "Дягілєво" — ще п'ять Ту-95 МС (сумарно 40 Х-101).

Авіація РФ — деталі

Зазначимо, 17 жовтня Фокус писав про активізацію на авіабазі РФ "Енгельс-2". На супутникових фото помітили будівельні роботи, які почались, орієнтовно, з весни 2025 року. Згідно з даними OSINTерів, має з'явитись 12 стоянок для Ту-95МС та Ту-160, і також руліжні смуги, які підходять до перехрестя на летовищі. Про розширення авіабази також розповіли розвідники ГУР Міноборони: дії РФ свідчать про підготовку далекобійних ударів по українцях і про те, що Москва не збирається припиняти війну.

Про використання "Енгельс-2" для ударів по Україні писали аналітики Defense Expess влітку 2025 року. Під час масованого бомбардування 6 червня з цього летовища злетіло п'ять бомбардувальників Ту-95 та два Ту-160, які сумарно випустили 36 ракет.

Нагадуємо, 12 листопада воєнний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про нову тактику ударів РФ по Україні й про те, чому більше використовуватимуть балістику, ніж Х-101.