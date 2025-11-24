Авіація ЗС РФ почала злітати з невідомого аеродрому: як зміняться ракетні удари по Україні

Росія почала використовувати аеродром, координати якого поки що невідомі, для базування авіації, яка запускає ракети по Україні.

Аеродром "Оленья" в Мурманській області тепер не є основним для бойових вильотів Ту-95МС, повідомляє Telegram-канал Tracking.

Згідно з опублікованою інформацією, під час ракетних атак 30 жовтня і 19 листопада борти Ту-95МС злітали з невідомого наразі аеропорту.

"Наразі можемо сказати, що час до пускових уже зменшився близько 30 хвилин, відповідно підліт до зони становить близько 2 годин і 30 хвилин", — ідеться в публікації.

Авіабаза "Оленья"

У Повітряних силах ЗСУ цю інформацію поки ніяк не коментують.

Раніше повідомлялося, що супутникові фото авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області Російської Федерації виявили групу вантажівок різного розміру. Також 16 листопада моніторингові канали зафіксували активне переміщення військової авіації ЗС РФ між аеродромами "Енгельс-2", "Оленья" та "Українка".

Відео дня

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко розповів про нову тактику ударів РФ по Україні і про те, чому більше використовуватимуть балістику, ніж Х-101.