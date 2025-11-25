Є загиблі та поранені: що відомо про наслідки нічного обстрілу Києва та області (фото, відео)

Через нічну атаку росіян 25 листопада у Києві є постраждалі та жертва. На Київщині загинула людина та поранена дитина внаслідок ворожого обстрілу.

У столиці та Білій Церкві на Київщині зафіксовані пошкодження житлових багатоповерхівок через атаку ЗС РФ. Про наслідки повідомили у ДСНС, а також розповіла місцева влада.

Наслідки атаки на Київ

У столиці наслідки ворожої атаки зафіксовано у трьох районах — Дніпровському, Дарницькому та Печерському. Там здійнялися пожежі та є руйнування — дані ДСНС:

Печерський район: влучання у 22-поверховий житловий будинок, на рівні 4-5 поверхів, що спричинило руйнування на рівні 4, 5 та 7 поверхів будівлі. Здійнялася пожежа на 5 поверсі, яку рятувальникам вдалося ліквідувати, одну людину врятували;

Дніпровський район: наслідки за кількома адресами. Є влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло руйнування та пожежа на 6-7 поверхах будівлі, врятовано 8 осіб. За іншою адресою — влучання у 2-поверхову будівлю без подальшого займання;

Дарницький район: уламки ворожих цілей впали на відкритій території у приватному секторі. Обійшлося, попередньо, без постраждалих.

Станом на 04:27 годину у Києві стало відомо про жертву ворожого обстрілу та збільшення кількості постраждалих. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що одна людина загинула та ще 7 зазнали поранень.

На місцях продовжують працювати оперативні служби.

Наслідки атаки на Київщину

Також уночі від ворожого обстрілу постраждала Київська область, зокрема місто Біла Церква. Там, за даними голови обласної військової адміністрації Миколи Калашника, відомо про пошкодження житлової багатоповерхівки.

Внаслідок атаки на Білу Церкву постраждала 14-річна дитина — дівчинка отримала поранення спини та перебуває під наглядом медиків. Окрім того, як повідомив секретар міської ради Білої Церкви Володимир Вовкотруб, відомо про загиблу людину через ворожий обстріл громади.

"Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи", — зазначив посадовець.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада по всій Україні оголосили повітряну тривогу: ворог здійснив комбіновану атаку балістикою та ракетами.

Місцева влада повідомляла, що у Києві через атаку почалися перебої зі світлом та водою.