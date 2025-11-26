"Разжигатели войны": в Кремле отреагировали на "слив" разговора Дмитриева и Ушакова о мирном плане

Российский посланник Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию в Bloomberg, где выложили его разговор с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым относительно мирного плана.

Расшифровку их беседы, где кремлевские чиновники обсуждают передачу американской стороне российские наработки по мирному плану для завершения войны в Украине, Дмитриев назвал "фейком". Об этом он написал в комментарии к сообщению Bloomberg в социальной сети X после обнародования новости.

"Фейк", — коротко высказался российский чиновник, комментируя публикацию.

После этого Кирилл Дмитриев сделал отдельное сообщение на собственной странице в сети X.

"Чем ближе мы становимся к миру, тем отчаяннее становятся разжигатели войны", — заявил кремлевский чиновник.

Что предшествовало

Стоит заметить, что в ходе разговора Дмитриев и Ушаков обсудили мирный план. Чиновники в частности высказывались о передаче российских предложений американской стороне, надеясь на то, что США одобрят предложения. Дмитриев говорил в частности о том, что если США не примут версию Кремля, то сделают по крайней мере что-то очень похожее на нее.

Перед этим также состоялся телефонный разговор между Ушаковым и посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. В нем Уиткофф советовал, когда и как следует провести разговор между Трампом и Путиным, рекомендуя сделать это до предстоящего в то время приезда Владимира Зеленского в Вашингтон.

Напомним, 25 ноября в Sky News передали слова Трампа, который анонсировал скорое окончание войны в Украине и раскрыл потери на фронте за последний месяц.

Также источники Фокуса сообщили 25 ноября, что пункт о сокращении численности ВСУ убрали из мирного плана Трампа.