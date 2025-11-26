Стороны обсуждают взаимную передачу земель: Трамп отреагировал на слив разговора Виткоффа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление в СМИ полного текста разговора его мирного посланника Стива Уиткоффа с российскими чиновниками, где обсуждали создание мирного плана.

Трамп заявил, что не видит ничего плохого в действиях своей команды. Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One, сообщил Белый дом.

Трамп пояснил, что не слышал о сливе публикации, впрочем, считает это "стандартной практикой".

"Эта война может длиться годами, а население России гораздо больше, и они имеют гораздо больше солдат. Поэтому я думаю, если Украина сможет заключить соглашение, это будет хорошо. Честно говоря, я думаю, это прекрасно для обеих сторон, но Украина гораздо меньше...Они потеряли много людей. Россия потеряла много людей, но Россия имеет гораздо больший резерв людей", — сказал Трамп.

В то же время президент США прокомментировал и ход переговоров. По его словам, на следующей неделе Стив Уиткофф отправится в Москву, чтобы обсудить мирный план с россиянами, в частности с президентом РФ Владимиром Путиным. С ним может отправиться и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, который вместе с Уиткоффом обсуждал создание мирного плана в начале.

В то же время встреча Зеленского с Трампом в Белом доме может пройти, но для этого Трамп хочет, чтобы была достигнута договоренность о заключении мира.

Президент США рассказал, что мирный план был сокращен с 28 до 22 пунктов. В то же время он доволен прогрессом переговоров и тем, как Украина "показывает себя". Трамп пояснил, что теперь у него нет дедлайна для Украины.

Зато в переговорах с Россией пока есть определенные моменты, согласие по которым пока не было достигнуто.

"Они говорят сейчас о взаимной передаче земель и попытке очистить границу", — заявил Трамп.

При этом главная уступка, на которую идет Россия, по словам Трампа, — что они прекращают боевые действия, и больше не захватывают земель. Он объяснил это тем, что ход войны идет к тому, что Россия сможет захватить больше территорий за 2 месяца, но при этом стороны потеряют 50-60 тысяч человек.

Напомним, что 25 ноября в сети появился слив телефонного разговора Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Представитель Трампа в частности давал советы относительно того, как организовать разговор лидеров США и РФ, чтобы склонить Трампа на сторону Кремля.

При этом российский переговорщик Кирилл Дмитриев, который присоединился к созданию плана вместе со Стивом Уиткоффом, назвал слив разговора фейком.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что американская команда достигла значительного прогресса в мирных переговорах за последнюю неделю. Он надеется на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время.