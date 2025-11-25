"Остались несколько пунктов": Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская команда достигла значительного прогресса в мирных переговорах за последнюю неделю. Он надеется на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время, однако для этого мирное соглашение должно быть готово окончательно или находиться на завершающем этапе.

О планах на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер рассказал в посте в собственной соцсети Truth Social 25 ноября. По его словам, после доработки разработанного Соединенными Штатами 28-пунктного плана "остались лишь несколько пунктов", по которым еще существуют разногласия и которые требуют согласования.

Трамп заявил, что поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве, а министр армии США Дэн Дрисколл должен провести встречу с украинской стороной. О результатах переговоров переговорщики должны проинформировать президента США, вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио, министра войны Пита Гегсета и главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение об окончании этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", — написал Трамп.

Президент США также отметил, что в прошлом месяце в российско-украинской войне погибло 25 000 солдат, и выразил надежду, что мир будет достигнут как можно скорее.

Трамп не планирует встречи с Зеленским и Путиным на нынешней стадии переговоров Фото: скриншот

Встреча Зеленского и Трампа официально не анонсирована

Высокопоставленный чиновник в Белом Доме 25 ноября сообщил "Суспільному" на условиях анонимности, что встреча Зеленского и Трампа пока не запланирована.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии Axios от 25 ноября заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Дональдом Трампом "как можно быстрее", возможно, в День благодарения 27 ноября. По словам Ермака, нынешний вариант мирного плана США, сокращенный с 28 до 19 пунктов, соответствует национальным интересам Украины и не пересекает "красных линий".

О том, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в США для согласования мирного плана, сообщал также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.