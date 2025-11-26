"Підслуховують, зливають, але не ми": що Ушаков сказав про витік розмови Віткоффа (відео)

Витік розмови Ушакова Дмитрієва стався не через "злив" з Кремля, запевнив помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков. Посадовець визнав, що підслухування та "зливи" у політичному середовищі є звичним явищем. Крім того, Ушаков пояснив, чи реальну розмову опублікували західні медіа та яка мета таких дій.

Ушаков часто спілкується зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, але відмовився коментувати зміст розмови, розшифровку якої опублікувало агентство Bloomberg. У розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним представник Кремля зауважив, що подібні "витоки" мають зруйнувати відносини, які Москва налагодила з Білим домом.

Ушаков відповів на питання Зарубіна, супроводжуючи президент РФ Володимира Путіна у Киргизстан. Пропагандист вирішив уточнити, чи розмова з Дмитрієвим та Віткоффом це фейк. Помічник Путіна уточнив, що усі його розмови закриті, він їх не коментує: прямої відповіді, чи ідеться про підробку, немає.

"Ніхто не повинен коментувати. Звідки вони мають таку інформацію? Прослуховують, я не знаю. Хто зливає, хто прослуховує, але не ми", — пролунало на відео.

Серед іншого, Ушаков підтвердив, що у Москві очікують візиту Стіва Віткоффа, який прилетить "на наступному тижні".

"[Причина зливу розмови], щоб, напевно, перешкодити. Навряд чи це робити для того, щоб покращити стосунки", — прокоментував представник Кремля витік Bloomberg.

Витік розмови Ушакова Дмитрієва — деталі мирного плану Віткоффа

Зазначимо, увечері 25 листопада Фокус писав про витік розмови Ушакова Дмитрієва та спілкування Дмитрієва з Віткоффом. Виток обох розмов опублікувало агентство Bloomberg, не повідомивши, звідки отримали записи. Під час розмови Віткоффа та Ушакова американець радив російському посадовцю, як краще спілкуватись з президентом США Дональдом Трампом, щоб отримати бажаний результат. Також пролунала рекомендація поговорити до того, як у Вашингтоні відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови Ушакова та Дмитрієва стало зрозуміло, що мирний план США з 28 пунктів написали у Москві та передали у Вашингтон. При цьому обоє чиновників припускали, що план може змінитись.

Дональд Трамп прокоментував витік розмови Ушакова Дмитрієва та інформацію про те, що мирний план написали у РФ та передали Віткоффу. На думку американського президента, ідеться про звичайний хід перемовин, в який Віткофф поводиться як належить. Головна мета таких контактів з росіянами — це "продати" Україну РФ", сказав він.

Нагадуємо, 26 листопада медіа CNN розповіло про три основні пункти мирного плану США, які є принциповими для України. Тим часом начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов заявив, що при обговоренні мирного плану у Женеві не торкались питання щодо чисельності ЗСУ: напередодні ЗМІ повідомили про можливе обмеження української армії.