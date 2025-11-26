"Ему нужно "продать" Украину РФ": Трамп отреагировал на слитный разговор Уиткоффа по мирному плану

Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандальный разговор своего спецпосланника Стива Уиткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым, который обнародовали в Bloomberg. Американский лидер не увидел ничего необычного в этом.

Разговор между Уиткоффом и Ушаковым, где первый советует кремлевскому представителю, как "понравиться" Трампу и "правильно" представить ему вариант мирного плана, Трамп охарактеризовал как "стандартную" форму переговоров. Об этом президент США заявил в разговоре с журналистами на борту Air Force One.

По словам Трампа, Уиткофф так говорил из-за того, что ему "нужно "продать" Украину России".

"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России", — заявил американский лидер.

Он убежден в том, что Стив Уиткофф в этом случае действовал как "посредник по сделкам" и делал все так, как это нужно для ведения переговоров.

"Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", — пояснил президент США.

Дональд Трамп признался, что сам не слышал аудиозаписи этого разговора. Однако при этом высказал предположение о том, что подобные рекомендации и предложения Уиткофф может выдвигать и для украинской стороны.

"Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать", — подытожил президент США.

Слитый разговор Уиткоффа с Ушаковым: что известно

Вечером 25 ноября в Bloomberg обнародовали разговор, датированный 14 октября, в котором, как утверждается, фигурирует посланник Трампа Уиткофф и помощник Путина Ушаков. В ходе телефонных переговоров американский чиновник советовал представителю Кремля, когда Путину следует переговорить с Трампом, рекомендуя сделать это до предстоящего в то время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Уиткофф также давал советы Ушакову, как Путину следует вести разговор с Трампом так, чтобы склонить его на свою сторону. К тому же в разговоре упоминается мирный план Трампа по Газе.

Напомним, Трамп также 26 ноября рассказал о продвижении по мирному плану и анонсировал визит Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным.

Также 25 ноября Трамп назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным.