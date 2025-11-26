Уиткофф поедет к Путину: Трамп рассказал о продвижении по мирному плану и раскрыл "уступки" Кремля (видео)

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву уже на следующей неделе в рамках шагов по согласованию мирного плана. Также он рассказал о дедлайне для достижения соглашения и "уступках", на которые якобы пошла Россия.

Трамп утверждает, что Кремль уже пошел на определенные уступки для достижения мирных договоренностей по Украине, которые заключаются в том, что РФ "не захватывает больше территорий". Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, передает издание CNN.

"Ну, они идут на уступки. Их большие уступки заключаются в том, что они прекращают боевые действия и больше не захватывают ни одной земли", — рассказал президент США.

По его словам, война в Украине движется "в одном направлении". Комментируя вопрос, не слишком ли много территорий Украины будет передано РФ по первоначальному мирному плану из 28 пунктов, он заявил, что Россия все равно сможет их захватить.

"Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении. Так что в итоге эта земля в ближайшие несколько месяцев может и так быть захвачена РФ. Так хотите ли вы воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?", — ответил Трамп.

Продвижение по мирному плану

Также президент США рассказал, что в вопросах мирного плана осталось лишь несколько нерешенных нюансов. По его словам, сейчас многие из первоначальных 28 пунктов документа пересматриваются. В частности Трамп упомянул о том, что сейчас ведутся дискуссии по "обмену территориями и упорядочению границы".

Сам процесс достижения договоренностей американский лидер назвал сложным, однако добавил, что стороны пытаются достичь результата.

"Пытаясь очистить границу, нельзя проходить посреди дома. Нельзя проходить посреди шоссе. Поэтому они пытаются что-то устроить, это сложный процесс", — заявил Трамп.

Также на борту Air Force One Трамп рассказал, что его посланник Уиткофф намерен на следующей неделе поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным.

Уиткофф может поехать в Россию не сам, а вместе с Джаредом Кушнером, своим зятем, отметил Трамп.

"Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе урегулирования по Украине, умный парень, и, насколько я понимаю, они собираются встретиться с президентом Путиным на следующей неделе в Москве", — сообщил президент США.

Дедлайн по мирному соглашению

Ранее Трамп установил для Украины крайний срок принятия предложенного мирного плана до четверга, хотя впоследствии он его перенес. Журналисты поинтересовались у президента США, установит ли он новый дедлайн по достижению договоренностей.

На это американский лидер ответил, что у него нет крайних сроков.

"Вы знаете, какой для меня крайний срок? Когда он закончится", — отметил Трамп.

Напомним, 25 ноября Трамп в Truth Social назвал условие для встречи с Зеленским и Путиным.

Также 25 ноября в Sky News передали заявление Трампа, который озвучил потери на фронте за месяц и анонсировал скорое окончание войны.