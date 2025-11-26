Віткофф поїде до Путіна: Трамп розповів про просування щодо мирного плану і розкрив "поступки" Кремля (відео)

Президент США Дональд Трамп анонсував візит свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви вже наступного тижня у межах кроків щодо узгодження мирного плану. Також він розповів про дедлайн для досягнення угоди та "поступки", на які нібито пішла Росія.

Трамп стверджує, що Кремль вже пішов на певні поступки задля досягнення мирних домовленостей щодо України, які полягають у тому, що РФ "не захоплює більше територій". Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, передає видання CNN.

"Ну, вони йдуть на поступки. Їхні великі поступки полягають у тому, що вони припиняють бойові дії та більше не захоплюють жодної землі", — розповів президент США.

За його словами, війна в Україні рухається "в одному напрямку". Коментуючи питання, чи не забагато територій України буде передано РФ за початковим мирним планом із 28 пунктів, він заявив, що Росія все одно зможе їх захопити.

Відео дня

"Дивіться, як все йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена РФ. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?", — відповів Трамп.

Просування щодо мирного плану

Також президент США розповів, що у питаннях мирного плану залишилося лише кілька невирішених нюансів. За його словами, зараз багато з початкових 28 пунктів документа переглядаються. Зокрема Трамп згадав про те, що наразі ведуться дискусії щодо "обміну територіями та впорядкування кордону".

Сам процес досягнення домовленостей американський лідер назвав складним, однак додав, що сторони намагаються досягнути результату.

"Намагаючись очистити кордон, не можна проходити посеред будинку. Не можна проходити посеред шосе. Тож вони намагаються щось влаштувати, це складний процес", — заявив Трамп.

Також на борту Air Force One Трамп розповів, що його посланець Віткофф має наміри наступного тижня поїхати у Москву та зустрітися з Володимиром Путіним.

Віткофф може поїхати у Росію не сам, а разом з Джаредом Кушнером, своїм зятем, зазначив Трамп.

"Я не впевнений, що Джаред поїде, але він бере участь у процесі врегулювання щодо України, розумний хлопець, і, наскільки я розумію, вони збираються зустрітися з президентом Путіним наступного тижня в Москві", — повідомив президент США.

Дедлайн щодо мирної угоди

Раніше Трамп встановив для України крайній термін прийняття запропонованого мирного плану до четверга, хоча згодом він його переніс. Журналісти поцікавилися у президента США, чи встановить він новий дедлайн щодо досягнення домовленостей.

На це американський лідер відповів, що у нього немає крайніх термінів.

"Ви знаєте, який для мене крайній термін? Коли він закінчиться", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, 25 листопада Трамп у Truth Social назвав умову для зустрічі з Зеленським і Путіним.

Також 25 листопада у Sky News передали заяву Трампа, який озвучив втрати на фронті за місяць та анонсував швидке закінчення війни.