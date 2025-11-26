"Україна не має до цього жодного стосунку": в ОП відреагували на витік записів Віткоффа, деталі

В Офісі президента України вперше публічно відреагували на появу в мережі аудіозаписів, які пов’язують з неформальними контактами спецпредставника США Стіва Віткоффа. У Києві наголосили, що українська сторона не має жодного стосунку до публікації цих матеріалів, а ключові питання мирного врегулювання можуть обговорюватися лише на рівні президентів.

На своїй сторінці в Telegram радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зараз особливо важливо чітко відрізняти офіційний переговорний процес від усього інформаційного супроводу, який виникає навколо нього. За його словами, існує позиція адміністрації США щодо можливого формату мирного врегулювання, яку Україна обговорює з американськими та європейськими партнерами на кількох дипломатичних майданчиках.

Він пояснив, що мова йде не про загальні заяви, а про конкретну роботу над механізмом припинення війни. який має включати гарантії безпеки для України, чітку роль союзників у забезпеченні стабільності, а також наслідки для Росії у разі нової агресії. У своїй публікації Подоляк також підкреслив, що ці переговори є складними, а саме формулювання мають велике значення.

Відео дня

Окремо радник керівника ОП прокоментував витоки записів розмов, які нині активно обговорюють у медіа. За його словами, такі публікації насамперед впливають на внутрішню політику в різних країнах, зокрема у США. Він наголосив, що Україна не брала участі в організації цих витоків і не має до них жодного стосунку.

Також посадовець заявив, що українська сторона діє відкрито і послідовно, у межах офіційних домовленостей із партнерами. Уся позиція України базується на чітких принципах і "червоних лініях", про які добре знають союзники.

Найбільш чутливими, за його словами, залишаються питання територій, чисельності Збройних сил України та формату майбутніх безпекових союзів. Як зазначив Подоляк, ці теми можуть обговорюватися лише під час особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Він додав, що Володимир Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент, однак без прямої розмови на рівні президентів неможливо коректно обговорити та розв'язати найскладніші питання. Водночас в Офісі президента констатують, що Росія поки не демонструє реальної готовності завершувати війну.

"Найбільш чутливі питання – території, чисельність війська, альянсні можливості – вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо. Так само зрозуміло, що РФ поки не демонструє бажання закінчувати війну…", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, 25 листопада Bloomberg опублікував витік розмов Ушакова та Дмитрієва з Віткоффом, не вказавши джерела записів. З розмов стало відомо, що мирний план США з 28 пунктів підготували у Москві та передали до Вашингтона, а Віткофф радив, як ефективно спілкуватися з Трампом перед зустріччю з Зеленським.

Згодом Дональд Трамп прокоментував витік розмов Ушакова та Дмитрієва, зазначивши, що план, підготовлений у РФ і переданий Віткоффу, є частиною звичайних перемовин, а головна мета контактів з Росією — "продати" Україну.

Також Фокус писав, що Юрій Ушаков відмовився коментувати зміст розмови з Віткоффом, що опублікували ЗМІ, однак заявив, що Росія до "злиття" цієї інформації не причетна.