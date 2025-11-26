Спершу фейк, тепер "нічого страшного": Пєсков закликав не перебільшувати "злив" розмови Віткоффа

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес щодо мирного врегулювання ситуації в Україні триває, попри критику та публікації нібито розшифровок розмов між російськими та американськими посадовцями. Спочатку ці матеріали називали фейком, тепер же у Кремлі оцінюють їх як нешкідливі й закликають не перебільшувати їхній вплив.

Як повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости", Пєсков підкреслив, що ті, хто намагаються відправити у відставку спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, націлені на те, щоб зірвати поки що скромні тенденції до врегулювання по Україні.

"Там йде процес, процес йде серйозний", — зазначив він у коментарі журналісту каналу "Росія-1" Павлу Зарубіну.

Прессекретар також прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито записи телефонних розмов помічника президента Росії Юрія Ушакова та спеціального представника США Стіва Віткоффа. На початку ці публікації називали фейком, проте зараз у Кремлі заявляють, що "нічого страшного" у них немає і не варто надавати надмірного значення таким матеріалам.

Відео дня

Раніше агентство Bloomberg опублікувало нібито стенограми розмов Ушакова з Віткоффом та головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим, де обговорювалися способи взаємодії з США щодо українського врегулювання. Тоді ж Дмитрієв назвав публікацію фейком, хоча Bloomberg стверджує, що ознайомилося з записом від 29 жовтня.

Також, як пише "РИА Новости" Пєсков підкреслив, що деструктивного впливу від цих публікацій немає та основна увага має залишатися на хід переговорного процесу та його результатах.

"Я не став би перебільшувати, скажімо так, деструктивне значення цих сливів", — зауважив російський пропагандист.

ЗМІ "злили" розмову Віткоффа: що про це відомо

Нагадаємо, що 25 листопада агентство Bloomberg опублікувало нібито витік розмов Юрія Ушакова із спецпредставником США Стівом Віткоффом, не вказавши джерела записів. З матеріалів стало відомо, що мирний план США з 28 пунктів нібито підготували в Москві та передали до Вашингтона, а Віткофф радив, як ефективно спілкуватися з Дональдом Трампом перед зустріччю з Зеленським.

Пізніше президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію, зазначивши, що план є частиною звичайних перемовин, а головна мета контактів із Росією — "продати" Україну. Натомість Юрій Ушаков відмовився коментувати зміст розмови, проте заявив, що Росія не мала стосунку до "зливу" інформації.

Також Фокус писав, що в ОП України відреагували на аудіозаписи Віткоффа та наголосили, що Україна до їх публікації не причетна, а ключові питання обговорюються лише на рівні президентів.