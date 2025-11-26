Сперва фейк, теперь "ничего страшного": Песков призвал не преувеличивать "слив" разговора Уиткоффа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации в Украине продолжается, несмотря на критику и публикации якобы расшифровок разговоров между российскими и американскими чиновниками. Сначала эти материалы называли фейком, теперь же в Кремле оценивают их как безвредные и призывают не преувеличивать их влияние.

Как сообщает российское информационное агентство "РИА Новости", Песков подчеркнул, что те, кто пытаются отправить в отставку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, нацелены на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к урегулированию по Украине.

"Там идет процесс, процесс идет серьезный", — отметил он в комментарии журналисту канала "Россия-1" Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь также прокомментировал сообщения СМИ о якобы записи телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова и специального представителя США Стива Уиткоффа. В начале эти публикации называли фейком, однако сейчас в Кремле заявляют, что "ничего страшного" в них нет и не стоит придавать чрезмерного значения таким материалам.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало якобы стенограммы разговоров Ушакова с Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, где обсуждались способы взаимодействия с США по украинскому урегулированию. Тогда Дмитриев назвал публикацию фейком, хотя Bloomberg утверждает, что ознакомилось с записью от 29 октября.

Также, как пишет "РИА Новости" Песков подчеркнул, что деструктивного влияния от этих публикаций нет и основное внимание должно оставаться на ход переговорного процесса и его результатах.

"Я не стал бы преувеличивать, скажем так, деструктивное значение этих сливов", — отметил российский пропагандист.

СМИ "слили" разговор Виткоффа: что об этом известно

Напомним, что 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало якобы утечку разговоров Юрия Ушакова со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, не указав источники записей. Из материалов стало известно, что мирный план США из 28 пунктов якобы подготовили в Москве и передали в Вашингтон, а Уиткофф советовал, как эффективно общаться с Дональдом Трампом перед встречей с Зеленским.

Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию, отметив, что план является частью обычных переговоров, а главная цель контактов с Россией — "продать" Украину. Зато Юрий Ушаков отказался комментировать содержание разговора, однако заявил, что Россия не имела отношения к "сливу" информации.

Также Фокус писал, что в ОП Украины отреагировали на аудиозаписи Уиткоффа и отметили, что Украина к их публикации не причастна, а ключевые вопросы обсуждаются только на уровне президентов.