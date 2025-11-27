Слив разговора Уиткоффа с Ушаковым: в США убеждены, что "прослушку" устроило ГУР, — ЕП (видео)

Во властных кругах США считают, что "прослушку" разговора посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым осуществили украинские агенты.

Американцы почти уверены в том, что за прослушиванием скандальных телефонных переговоров между чиновниками США и Кремля стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом рассказал редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко во время эфира 26 ноября.

В разговоре с редактором Юрием Панченко они обращают внимание на то, что сами переговоры, которые "слили" в Bloomberg, фактически никто не опровергал. В то же время, как отметил Сидоренко, американцы почти убеждены в том, что за записью разговора стоит Украина, хотя эта информация пока не фигурирует в СМИ.

"Сейчас, насколько приходилось слышать, в Америке, во властных кругах, практически уверены в том, что этот разговор записало ГУР. Ну то есть, что это Украина", — рассказал Сидоренко.

Он отмечает, что у США есть определенные основания, чтобы так считать. В частности то, что для Украины запись разговора кремлевского чиновника Ушакова может быть выгодной.

"Это представитель приоритетного списка, кого бы должны были слушать в ГУР", — отметил Сидоренко.

В то же время Панченко предполагает, что прослушка может стоять за США, поскольку во властных кругах есть несколько фракций вокруг Дональда Трампа: одна занимает пророссийскую позицию, в то время как другая стоит на стороне Украины.

"Есть фракция "Уиткофф и Вэнс", которые "за" дружбу с Россией, есть оппоненты, к которым часто относят Рубио", — отметил он.

Сидоренко в то же время обращает внимание на то, что есть признаки, указывающие на то, что за обнародованием разговора стоят не США.

"У американцев система разведывательной информации построена так, что они не "сливают" разговор в принципе", — отметил журналист.

Стоит заметить, что до сих пор остается неизвестным, кто организовал "прослушку" за Уиткоффом и Ушаковым.

Прослушивание разговора Уиткоффа и Ушакова: что известно

25 ноября агентство Bloomberg опубликовало якобы расшифровку разговора Юрия Ушакова со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Материалы указывают на то, что мирный план Трампа из 28 пунктов могли подготовить в Кремле, а потом передать в Вашингтон.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 26 ноября отверг обвинения в том, что за "сливом" может стоять украинская сторона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как передали росСМИ 26 ноября, призвал "не преувеличивать" слитный разговор Уиткоффа и Ушакова.

В то же время Дональд Трамп, комментируя факт "сливания" разговора, заявил, что Уиткоффу "нужно "продать" Украину".

Напомним, 26 ноября военный эксперт Иван Ступак в интервью для Фокуса рассказал, кто может стоять за утечкой разговоров в СМИ.