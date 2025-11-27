Кто "слил" переговоры Уиткоффа с Кремлем: подозревают не только ГУР, — Guardian

Агентство Bloomberg получило аудиозапись топ-чиновников из Вашингтона и Москвы из надежного источника, раз решило опубликовать расшифровку, пояснили аналитики. При этом публикация не имеет автора и отсутствуют какие-либо намеки на лиц, которые предоставили секретные перехваты. Россияне отметили, что разговоры, вероятно, велись через западные мессенджеры. Взломать такие менеджеры может не каждая разведслужба.

Один из фигурантов утечки телефонных разговоров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, частично подтвердил истинность записей, говорится в статье британского медиа The Guardian. Кроме того, он пояснил, что со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым контакты происходили через мессенджер WhatsApp. Аналитик The Guardian исследовал, спецслужбы каких стран могли быть заинтересованы в компрометировании фигурантов.

The Guardian озвучило четыре возможных первоисточника утечки телефонных разговоров.

Первый вариант — это неизвестные лица из РФ, которые хотели бы скомпрометировать Уиткоффа. Такую версию озвучил бывший начальник московского отдела ЦРУ Дэниел Хоффман. Аналитик отметил, что у Кремля как будто нет очевидных причин для таких действий, поскольку представитель Белого дома благосклонно относится к предложениям РФ. С другой стороны, это может быть следствием "раскола в российской элите". Как аргумент, упоминается глава МИД РФ Сергей Лавров, которого могли отстранить от переговоров с американцами.

Второй вариант — украинская разведка. С одной стороны, взлом WhatsApp говорил бы о сверхвысоких возможностях спецслужб Украины. С другой стороны, Украина была заинтересована разоблачить Уиткоффа, который выступал на стороне Кремля, и могла хотеть показать "масштабы сотрудничества Кремля и Белого дома". В то же время в статье отмечается, что такие действия сомнительны, поскольку были бы серьезные опасения новой ссоры с Вашингтоном.

Третий вариант — американская разведка. The Guardian отметило, что этот вариант — самый вероятный. В первую очередь упомянули о том, что в арсенале только двух спецслужб США есть возможности для перехвата звонков, радиоэлектронная разведка, киберразведка, доступ к различным устройствам. Речь идет о Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и Агентстве национальной безопасности (АНБ). Возможная причина утечки — недовольство определенных лиц политикой, которую Белый дом проводит в отношении Украины и РФ.

Четвертый вариант — европейские спецслужбы, которые были "напуганы пророссийской позицией Уиткоффа". О спецслужбе какой страны идет речь, не указано.

В то же время The Guardian обратило внимание на то, что медиа получило аудиозапись, а не простую расшифровку: такой шаг опасен для лица, которое это сделало. Кроме того, запись вели с помощью специально установленной аппаратуры. После разоблачения фигуранты сделают все, чтобы такого не повторилось, и поэтому закроются определенные возможности для спецслужб.

"Совершенно неудивительно, что любое количество агентств могло получить эту запись, но чрезвычайно странно, что кто-то мог ее обнародовать", — подытожил названный собеседник британского медиа.

Утечка телефонного разговора — что известно о скандале с Уиткоффом и с мирным планом США

Отметим, 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало расшифровки двух телефонных разговоров — Ушакова и Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева. В первом разговоре Уиткофф советовал россиянам, как лучше говорить с Трампом, чтобы он прислушался к их позициям. Во второй россияне обсуждали детали"мирного плана" с требованиями капитуляции Украины.

Напоминаем, 26 ноября Reuters установило детали хода событий — основные даты и события, которые сопровождали контакты Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева. Между тем на портале "Европейская правда" написали, что за публикацией записей может стоять глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.