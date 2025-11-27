Путин пообещал мир в обмен на Донбасс и ненападение на Европу: первая реакция на план США (видео)

Президент РФ Владимир Путин пообещал завершить войну, если ВСУ уйдут из неоккупированных частей Донецкой области. Иначе он готов воевать до тех пор, пока не оккупирует эту часть украинских земель. Глава Кремля также уточнил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет полномочий подписывать мирное соглашение, поэтому Москва ожидает, что это сделает Верховная Рада.

Путин впервые отреагировал на мирный план США и РФ и заявил, что готов продолжить переговоры. Фрагменты выступления главы Кремля после конференции ОДКБ в Кыргызстане опубликовало росСМИ "РИА Новости". По словам политика, план поделят на четыре части, а главным переговорщиком вновь будет помощник президента РФ Владимира Мединский и представители МИД. Появится также новый российский переговорщик — помощник Путина Юрий Ушаков. Еще один тезис главы Кремля — он готов дать твердое обещание Европе, что не будет нападать на европейские страны.

Путин высказался относительно мирного плана США, опубликованного в западной прессе 20-21 ноября. По его словам, речь шла не об окончательном документе, а о списке вопросов для обсуждения. Кроме того, президент РФ согласился, что предложения Белого дома могут стать основой итогового документа. Также он уточнил, что в Москве действительно ожидают американскую делегацию, которая может приехать на следующей неделе.

Относительно возможности заключения мирного соглашения с Украиной, то Путин заявил, что президент Владимир Зеленский якобы "не имеет полномочий" для этого. Зато это может сделать Верховная Рада, прозвучало во время выступления на брифинге в Кыргызстане. Но пока это "юридически невозможно", сказал Путин.

Российский президент высказался о ситуации на российско-украинской войне. По мнению Путина, Покровск и Мирноград "полностью окружены", Волчанск полностью оккупирован, а в Купянске произошли события, которые он назвал "сворачивание фронта".

Еще одна тема выступления Путина касалась США и скандала с записями разговора спецпредставителя Стива Уиткоффа с Ушаковым и Ушакова со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Российский президент сначала допустил, что это могут быть фейки, а потом похвалил Уиткоффа за "защиту позиции своего президента", которое происходит без "ссор и плевков". Также Путин отметил, что не рвется на заседание G7/G8, что не ожидал санкций на нефтяные компании и готов ответить на давление.

Мирный план США — детали

Отметим, 20-21 ноября медиа опубликовали мирный план США с требованиями капитуляции Украины. Среди требований — Украина должна отвести войска с неоккупированной части Донецкой области, уменьшить армию, отказаться от вступления в НАТО и восстановить влияние русского языка и церкви. Взамен РФ должна пообещать, что не будет нападать на Европу и Украину. Кроме того, Россия прекратит огонь, займет весь Донбасс и будет платить за него аренду. Пункты плана, касающиеся США, говорят о гарантиях, которые Украина может получить по итогам мирного соглашения.

Напоминаем, 27 ноября медиа The Guardian проанализировали, спецслужбы какой страны могли "слить" прессе записи разговоров Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева относительно мирного плана США и РФ.