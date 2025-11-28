Соединенные Штаты Америки передали в РФ пункты мирного плана, которые были согласованы во время переговоров с украинской делегацией на переговорах в Женеве.

Их планируют обсудить уже на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом он заявил, что на переговорах якобы должны определить, кто "признает территориальные реалии между РФ и Украиной".

В то же время Песков отметил, что не хочет, чтобы обсуждение завершения происходило в публичном формате.

Пресс-секретарь Путина в очередной раз решил поднять вопрос легитимности украинской власти. По его словам, Зеленский якобы имеет проблемы с легитимностью и нежеланием проводить выборы, соблюдать Конституцию.

Отдельно Песков прокомментировал визит премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. По его словам, переговоры пройдут после 12:00 по Киеву. После них не планируется общение с прессой.

Также представитель Кремля сообщил, что в России преждевременно сообщат о дате визита представителя США Стива Уиткоффа в Москву.

Напомним, ранее Путин пообещал завершить войну, если ВСУ уйдут из неоккупированных частей Донецкой области. При этом он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет полномочий подписывать мирное соглашение, поэтому Москва ожидает, что это сделает Верховная Рада.

Кроме того, Путин выразил готовность взять за основу переговоров план, разработанный Стивом Уиткоффом в координации с российскими чиновниками. План содержит 28 пунктов, но его называют достаточно пророссийским, и таким, что является фактически "капитуляцией Украины".

В то же время на украинско-американских переговорах в Женеве удалось сократить план до 19 пунктов. При этом ни одно замечание украинцев не осталось без внимания.