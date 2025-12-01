Зеленський завтра зустрінеться з Віткоффом в Ірландії перед його перед візитом до Путіна

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, якому Білий дім делегував повноваження щодо врегулювання російсько-української війни, проводить нову зустріч із представниками України у Флориді

Зокрема, він зустрічається із секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустемом Умєровим, главою української делегації, повідомляє AFP із посиланням на високопоставлені джерела.

"Умєров і Віткофф зараз знову проводять зустріч", – пише агентство. За словами його співрозмовників, "усе ще залишаються питання" щодо мирного плану США.

Зустріч відбувається напередодні візиту Віткоффа до Москви, запланованого на 2 грудня, де він зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє "Коммерсант", сторони мають намір обговорити "українське врегулювання".

У Кремлі зазначали, що Вашингтон інформує Москву про узгодження пунктів плану, тому до моменту зустрічі в Росії буде актуальна інформація. Деталі російська сторона не розкриває, пояснюючи цю позицію небажанням вести переговори в мегафонному режимі.

Відео дня

За даними AFP, президент Володимир Зеленський зустрінеться з Умеровим і Віткоффом в Ірландії, куди останній планує прилетіти перед зустріччю в Кремлі. Сьогодні він зідзвонився із Зеленським і лідерами європейських країн.

Зі свого боку Зеленський підтвердив їхню майбутню зустріч.

"Тільки разом з Емманюелем Макроном — також Кір Стармер був на зв'язку — говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Уіткоффом за підсумками переговорів у Флориді. Важливий бриф. Домовилося більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, 30 листопада в Маямі відбулися переговори США та України. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що вони пройшли продуктивно, але "попереду ще багато роботи".

Трамп також заявив, що обговорення відредагованого мирного плану "йде добре".

Хоча в останній версії мирного плану США і РФ містилося 19 пунктів, але переговори зосередилися на єдиному питанні, яке стосувалося окупованих росіянами територій.

Ще одне питання, крім відмови від територій, яке турбувало США, — це проведення виборів в Україні.

1 грудня медіа The Washington Post розповіло, яку вигоду отримає Європа, якщо підтримає Україну у війні з РФ.