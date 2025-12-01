Умєров відзвітував про роботу в США: про що домовилися з американцями

30 листопада і 1 грудня українська делегація у складі радника з нацбезпеки Рустема Умєрова, начштабу генерала Андрія Гнатова, заступника начальника воєнної розвідки Вадима Скібіцького і заступника глави МЗС Сергія Кислиці провела низку зустрічей.

Глава делегації Рустем Умєров заявив, що ці два дні у Флориді були "дуже продуктивними".

"Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний і тісний контакт щодо продовження цього процесу", — написав він.

За його словами, наразі готують повну доповідь за підсумками обговорень, яку незабаром представлять президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в Європі, куди зараз вирушає переговорна група.

Українська делегація зустрілася з американською у складі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, держсекретаря Марко Рубіо та радника Трампа і зятя Джареда Кушнера. Під час бесіди в приміщенні гольф-клубу Shell Bay в Маямі (штат Флорида) обговорювали мирний план Трампа з 19 пунктів. Але найбільше уваги було приділено питанню окупованих Росією українських територій.

Стів Віткофф 1 грудня провів додаткову зустріч із Рустемом Умєровим, а дорогою до Москви разом із головою РНБО України він зустрінеться з Володимиром Зеленським в Ірландії. Останній уже підтвердив про те, що їхня зустріч зараз готується.

2 грудня Віткофф вирушить до Москви на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. За словами прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова, їхня бесіда запланована на другу половину дня.

Нагадаємо, активізація переговорів почалася 20-21 листопада після "зливу" інформації про мирний план РФ і США з 28 пунктів.

У проєкті плану йшлося про капітуляцію України в обмін на припинення вогню і "гарантії безпеки від США", які ніяк не прописувалися.

Після цього відбулася зустріч американців та українців у Женеві, під час якої план із 28 пунктів звузився до 19: які позиції видалили, офіційно не повідомляли.