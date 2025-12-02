Трамп отправил в Кремль "нетипичную" команду, чтобы добиться заключения мирного соглашения, — CNN

Администрация президента США Дональда Трампа спешит достичь заключения мирного соглашения в Украине, прибегая к "нестандартным" способам дипломатии с привлечением "узкого круга" деловых партнеров и доверенных союзников.

Во вторник, 2 декабря, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Президент США считает их своими "самыми эффективными" посредниками, способными достичь успеха в процессе достижения мира в Украине, пишет издание CNN.

Почему Уиткофф и Кушнер?

Так, именно Уиткофф и Кушнер в свое время были "ключевыми" представителями Вашингтона в переговорах, которые в результате привели к перемирию между Израилем и ХАМАС. В целом именно этим можно охарактеризовать вторую каденцию Трампа: отходом от классических способов вести дипломатию и предоставлением преимущества "персональным контактам", подчеркивают экс-сотрудники Государственного департамента США.

Відео дня

Джаред Кушнер, который не имеет официальной роли в американском правительстве, в течение последних двух недель был привлечен к делегации США на переговорах с официальными украинскими чиновниками. Теперь он снова становится ключевым лицом в дипломатическом процессе, присоединившись к Уиткоффу в составе делегации, которая встретится с Путиным, пишет CNN.

Источники утверждают, что Кушнер имеет "полное доверие" от Трампа, который считает его своим "доверительным партнером" по сделкам во внешней политике.

"Украинцы считают, что Трамп рассматривает Кушнера как кандидата, который приблизится к победе. Они надеются, что Джаред сможет сократить разрыв, они работают с администрацией над этим, но не думают, что дело на финишной прямой", — сообщил источник, приближенный к украинской стороне.

Кушнер вместе с Уиткоффом в октябре виделись с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, который тоже не является "типичным" дипломатом и находится под санкциями. Однако именно из-за "тесных связей" с Путиным считается "жизнеспособным посредником".

Вскоре после этой встречи появился печально известный план из 28 пунктов, который вызвал волну споров и обсуждений со всех сторон. Белый дом заявлял, что документ готовили Уиткофф и Марко Рубио и что он проходит корректировку. Рубио впоследствии заявлял о "существенном прогрессе", хотя окончательного решения пока нет.

В переговорах по миру в Украине также появился министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, вспоминает издание.

Белый дом накануне выразил также оптимизм относительно предстоящей встречи в Москве.

"Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были очень детально согласованы. Но что касается деталей, я позволю переговорщикам вести переговоры. Но мы чувствуем себя вполне хорошо и надеемся, что эта война наконец закончится", — заявила 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Напомним, 1 декабря росСМИ процитировали заявление спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сообщил о том, что встреча Уиткоффа и лидера Кремля состоится "в мегафонном режиме". Официальный Кремль заявил о якобы заинтересованности в переговорах.

Также 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с США по территориям продолжались 6,5 часов: лидер назвал ключевые условия мира в Украине.