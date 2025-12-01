Россия заинтересована: в Кремле рассказали, когда встретятся Путин и Виткофф

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с президентом РФ Владимиром Путиным завтра, 2 декабря. Во время встречи будут обсуждать условия мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Встреча состоится во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

При этом Песков заявил, что Россия не будет вести переговоры "в мегафонном режиме", ведь она якобы заинтересована в успехе переговоров.

Переговоры о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с финским коллегой Александром Стуббом обсудил встречу украинской делегации с американской. В частности, он сообщил, что все еще есть непростые вещи, по которым еще надо поработать.

"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", — сообщил Зеленский.

Переговоры во Флориде

30 ноября в Майами, США встретились украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и американская делегация во главе с главой Госдепа США Марко Рубио.

По итогам встречи Рубио назвал ее очень продуктивной и добавил, что удалось достичь определенного прогресса. В то же время он подчеркнул, что в любом соглашении о прекращении войны в Украине центральную роль будет играть Россия.

Рустем Умеров отметил, что встреча была сложной, но продуктивной. Зеленский по итогам доклада Умерова заявил, что обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины.

Издание The Wall Street Journal узнало, что на переговорах во Флориде украинская и американская стороны обсуждали возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективу обмена территориями между Киевом и Москвой.