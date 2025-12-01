Росія зацікавлена: в Кремлі розповіли, коли зустрінуться Путін та Віткофф

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним завтра, 2 грудня. Під час зустрічі обговорюватимуть умови мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Зустріч відбудеться в другій половині дня. Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

При цьому Пєсков заявив, що Росія не буде вести перемовини "в мегафонному режимі", адже вона нібито зацікавлена в успіху перемовин.

Перемовини щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з фінським колегою Александром Стуббом обговорив зустріч української делегації з американською. Зокрема, він повідомив, що все ще є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.

"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", — повідомив Зеленський.

Перемовини у Флориді

30 листопада у Маямі, США зустрілися українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та американська делегація на чолі з головою Держдепу США Марко Рубіо.

За підсумками зустрічі Рубіо назвав її дуже продуктивною і додав, що вдалося досягти певного прогресу. У той же час він наголосив, що в будь-якій угоді про припинення війни в Україні центральну роль відіграватиме Росія.

Рустем Умєров натомість зазначив, що зустріч була складною, проте продуктивною. Зеленський за підсумками доповіді Умєрова заявив, що про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України.

Видання The Wall Street Journal дізналося, що на переговорах у Флориді українська та американська сторони обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Києвом та Москвою.