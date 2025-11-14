Официально "Министерство войны": Пит Хегсет лично заменил таблички в Пентагоне (видео)

Глава Пентагона заявил, прикрутив винты, что стартовала "новая эра Министерства обороны, которая сосредоточена на победе в войнах". Переименование Министерства обороны в Министерство войны обойдется в 2 миллиарда долларов.

Министр обороны США Пит Хегсет лично установил в четверг у входа в Пентагон новую бронзовую табличку "Министерство войны", сняв старые, которые провисели 70 лет. Одна из новых мемориальных досок установлена ​​у парадного входа, который "смотрит" на реку Потомак, вторая теперь висит у входа, обращенного на Национальную аллею в Вашингтоне, где находятся вертолетные площадки Пентагона.

Пит Хегсет лично привинтил табличку шурупами

"Мы хотели заменить старые таблички, потому что хотим, чтобы каждый, кто входит в эту дверь, знал: мы настроены крайне серьезно по поводу смены названия этой организации", — сказал Хегсет.

В начале сентября президент Дональд Трамп подписал указ об изменении названия Министерства обороны обратно на Военное министерство — название, которое министерство носило более 150 лет, с 1789 по 1947 год.

Відео дня

Строительство Пентагона началось в 1941 году и было завершено в 1943 году. Когда здание открылось в том же году, в нем размещалось Военное министерство. И на памятном камне Пентагона, расположенном у входа, выгравированы слова "Военное министерство" и имена Франклина Д. Рузвельта, занимавшего в то время пост президента, и Генри Л. Стимсона, занимавшего пост военного министра с 1940 по 1945 год.

"Мы ценим все, что представляло Министерство обороны. Но это новая эра Министерства обороны, которая сосредоточена на победе в войнах… и на том, чтобы мы точно знали, в чем заключается задача, и чтобы войска были направлены туда для достижения успеха и победы", — сообщил Хегсет, заявив, что новое название отсылает к основанию США.

"Мы восстанавливаем министерство к эпохе Генри Нокса, Джорджа Вашингтона и основания нашей страны — чтобы сражаться и побеждать в войнах нашей страны, если потребуется. И, конечно же, главная цель — предотвратить войны… установить мир" – сообщил Хегсет, завинчивая шурупы.

Пентагон получил новое название Фото: Instagram Pete Hegseth

При этом журналисты отмечают, что переименование Министерства обороны США обойдется в 2 миллиарда долларов. Изменение названия, которое должно быть одобрено Конгрессом, потребует замены тысяч знаков, плакатов, бланков и значков, а также любых других предметов на военных объектах США по всему миру, на которых указано название Министерства обороны.

По словам четырех старших сотрудников Конгресса и одного из людей, проинформированных о потенциальных расходах, только новые бланки и вывески для департамента могут обойтись примерно в 1 миллиард долларов.

По словам четырех старших сотрудников Конгресса, одной из основных статей расходов на смену названия станет переписывание цифрового кода для всех внутренних и внешних веб-сайтов министерства, а также другого компьютерного программного обеспечения в секретных и несекретных системах.

Правительство может принять решение не вносить все изменения в брендинг Министерства обороны, что может снизить стоимость.

Напомним, ранее Пит Хегсет сообщил о начале военной операции против Венесуэлы, которая получила название "Южное копье".

А до этого Хегсет сообщил, что США пора готовиться к войне и запретил военным носить бороды.